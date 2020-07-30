Названа нейтральная страна для матча Лиги чемпионов "Барселона" – "Наполи"

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Каталонии ответную игру 1/8 ЛЧ готовятся перенести в Португалию

Все более высокими становятся шансы, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" 8 августа пройдет не в Испании. Как сообщает RAC1, УЕФА намерен перенести встречу в Португалию, где состоятся все игры главного еврокубка, начиная со стадии 1/4 финала. Причиной такого решения являются сомнения по поводу эпидемиологической обстановки в Каталонии.

Реклама

Читайте также: Президент УЕФА рассказал, как долго еврокубки будут проходить без зрителей, и сравнил пандемию с войной

Европейский футбольный союз направил запрос в департамент здравоохранения Португалии, и место проведения повторного поединка "Барселона" – "Наполи" будет зависеть от полученного ответа. Ожидается, что решение будет принято до конца недели.

"Наполи" vs "Барселона", Месси / Фото: Reuters

Реклама

Напомним, первая встреча "Барселоны" и "Наполи", прошедшая в Неаполе 25 февраля, еще до объявления карантина, завершилась со счетом 1:1. Тогда на гол Дриса Мертенса каталонцы ответили забитым мячом Антуана Гризманна.

Ранее экс-звезда каталонского клуба Ривалдо признался, что у него плохие предчувствия перед ответкой "Барселона" – "Наполи". "Есть опасения, что "Барселона" вылетит от "Наполи". Как болельщик, я очень переживаю. Думаю, у многих фанатов каталонского клуба есть плохие предчувствия перед этим матчем", – сказал знаменитый бразилец.

Смотрите обзор первого матча "Наполи" – "Барселона" (1:1)

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама