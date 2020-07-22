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Президент УЕФА рассказал, как долго еврокубки будут проходить без зрителей и сравнил пандемию с войной

22 июля, 10:15

Елена Павлова Елена Павлова

Александер Чеферин отметил, что никто не должен подвергать себя ненужным рискам

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, как пандемия коронавируса отразилась на футболе и как долго матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проходить без зрителей. Ранее мы сообщали, что ответный матч Лиги чемпионов с участием "Барселоны" может пройти не в Испании.

"Давайте вспомним, что, в отличие от коронавируса, Вторая мировая война не остановила футбол полностью. С профессиональной точки зрения я ощущал большое давление, было много тяжёлой работы. Но я рад, что футбол, к счастью, возвращается по всей Европе. УЕФА пожертвовал частью своего сезона, чтобы к концу июля можно было доиграть текущие внутренние соревнования, а уже в августе довести до конца собственные клубные турниры сезона-2019/2020. Лиги на это согласились. Солидарность клубов будет так же важна во время сентябрьского окна для матчей сборных.

До дальнейших распоряжений мы будем проводить матчи еврокубков без зрителей. Рисковать не будем. Основное внимание, конечно, уделено элитным турнирам. Но очевидно, что жизненно важным элементом нашей миссии всегда будет массовый футбол. В условиях новых медицинских протоколов и предписаний в первую очередь важно, чтобы никто не подвергал себя ненужным рискам. Мы должны быть особенно осторожны там, где дело касается детей", — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

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Напомним, что нынешний сезон Лиги чемпионов доиграют в Португалии. А в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов. Победителя Лиги Европы определят в августе в Германии.

Смотрите, как "Аталанта" без зрителей прошла "Валенсию" в 1/8 финала Лиги чемпионов

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УЕФА Лига чемпионов зрители Лига Европы еврокубки коронавирус Александер Чеферин

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