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"Называйте меня Миха!": "Андерлехт" эпично представил своего украинского новичка (видео)

3 августа, 14:45

Олег Люлька Олег Люлька

Бывший игрок "Динамо" и "Зари" подписал контракт с самым титулованным клубом Бельгии на четыре года

Самый титулованный клуб Бельгии "Андерлехт" подписал 4-летний контракт с экс-игроком "Динамо" и "Зари", однофамильцем Алексея Михайличенко – Богданом Михайличенко. При этом брюссельцы на своем официальном сайте представили украинского новичка при помощи эффектного ролика, в котором футболист обращается к фанатам "Андерлехта": "У меня длинная фамилия – Михайличенко, поэтому можете называть меня Миха".

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"Для меня большая честь – играть за такой великий клуб, как "Андерлехт". Философия игры команды соответствует моим качествам. Сделаю все, чтобы заработать место в составе и помочь команде в достижении целей", – сказал во время презентации в качестве игрока брюссельцев Богдан Михайличенко.

"Михайличенко лишь 23 года, а он уже провел достаточно много матчей. Богдан даст нам скорость, ловкость и здоровую агрессию на позиции левого защитника. Он очень атакующий футболист, поэтому хорошо вписывается в нашу игру. Как и всем молодым игрокам, ему есть над чем работать. Но учитывая хороший менталитет, мы верим, что он продолжит прогрессировать", – отметил, в свою очередь, спортивный директор "Андерлехта" Петер Вербеке.

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Отметим, что в завершившемся чемпионате Бельгии "Андерлехт" занял лишь восьмое место и не попал в еврокубки. По данным бельгийских СМИ, Михайличенко перешел в брюссельский клуб за 500 тысяч евро. При этом портал Transfermarkt сообщает, что "Заря" получила за него сумму втрое выше.

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