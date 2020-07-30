Михайличенко – уже в Бельгии: смотрите, как встречали экс-динамовца на новом месте

Первое, что ждет украинца в титулованном брюссельском "Андерлехте", это сдача теста на коронавирус

Бывший защитник киевского "Динамо" Богдан Михайличенко, который последнее время выступал за луганскую "Зарю", сразу по окончании футбольного сезона в Украине перебрался на новое место. Как мы писали ранее, Михайличенко на четыре года станет игроком "Андерлехта" – самого титулованного клуба Бельгии. По одним данным, брюссельцы заплатили за украинца 0,5 млн евро, по другим – 1,5 млн евро.

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Накануне Богдан Михайличенко прибыл из Киева в Амстердам, где его встречал украинский агент – экс-игрок "Динамо" и "Брюгге" Сергей Серебренников, проживающий в Бельгии. Как сообщает Nieuwsblad, при Михайличенко были чемодан, завернутый в пленку, и защитная маска. Из Нидерландов Серебренников на машине доставил экс-футболиста "Зари" в Брюссель.

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Михайличенко и Серебренников. Фото Nieuwsblad.be

Первое, что ждет Богдана Михайличенко в "Андерлехте", это тест на коронавирус. Бельгийский клуб не стал рисковать после того, как у пяти игроков "Нанта" – недавнего соперника брюссельцев – был диагностирован COVID-19. На днях игроки "Андерлехта" уже сдали тесты, положительных не было.

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Ранее был назван тренер, который может заменить в "Заре" Виктора Скрипника. Должность наставника луганской команды прочат Александру Бабичу, накануне покинувшему "Мариуполь".

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Смотрите, как в Украине забивал Богдан Михайличенко

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