"Не боюсь признаться, что попрошайничал. Стоял у магазинов": трудная жизнь легендарного защитника

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции 38-летний Патрис Эвра вспомнил свое непростое детство в многодетной семье в пригороде Парижа. Ранее мы сообщали, что знаменитый французский футболист четыре месяца играл с куском курицы в бутсе.

"Детство было трудным. У меня было много братьев и сестер, и жить на улице было нелегко. Помню, мой брат Доминик работал в "Макдоналдcе". Я ходил туда, и во время перерыва он отдавал мне свою еду. Не боюсь признаться, что попрошайничал. Стоял у магазинов. Когда мимо проходили люди, спрашивал: „Можно мне один евро?" Иногда они давали деньги, иногда — нет. Я просто хотел купить бутерброд", – признался Эвра Mirror.

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"Это было тяжелое, но счастливое время. Всегда чувствовал себя счастливчиком. Я бы ничего не менял, ведь это сделало из меня того человека, которым я являюсь. Некоторые видят конечный результат, они видят суперзвезду. Но на самом деле на улицах я многому научился, и это помогло мне стать сильным. Я не жертва. Не хочу, чтобы меня любили за то, что я рассказываю. Я просто говорю правду. Хочу мотивировать детей никогда не сдаваться, что бы ни случилось", — цитирует Патриса Mirror.

Ранее мы писали, что Эвра переоделся в девушку и станцевал со шваброй. Вирусное видео с французским футболистом сразу же стало популярным в Instagram. За свою карьеру француз успел поиграть в "Ницце", "Монако", "Манчестер Юнайтед", "Ювентусе", "Марселе" и "Вест Хэме".

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Игрок провел 733 матча на клубном уровне и 81 поединок в составе сборной. За это время Эвра забил 17 голов, завоевал пять титулов в АПЛ, дважды выигрывал в чемпионате Италии. Также на его счету победы в Лиге чемпионов, Клубном чемпионате мира, Кубке и Суперкубке Италии.

Смотрите, как Патрис Эвра танцует

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