"Не будем ждать 30 лет": где смотреть дерби МЮ – "Ливерпуль" и как Сульшер подколол "красных"

Сульшер пытается задать МЮ верное направление / Фото: Reuters

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В воскресенье, 20-го октября в центральном поединке 9 тура АПЛ на поле легендарного "Театра грез" в Манчестере – на "Олд Траффорд" встретятся две самые титулованные команды Англии – "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Матч начнется в 18:30 по киевскому времени. В Украине игру покажет телеканал Setanta.

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Турнирное положение "Ливерпуля" и МЮ

К одному из самых принципиальных дерби Британии – Северо-Западному – соперники подходят с разным "самочувствием". "Ливерпуль" в этом сезоне пока идеален – восемь побед в восьми матчах лишь при шести пропущенных мячах – на данный момент самая надежная оборона АПЛ. И, естественно, первое место в таблице с 5-очковым отрывом от "МанСити", а сегодня вечером он может и вырасти. Хотя в предыдущем туре победителя Лиги чемпионов ой как потрепал "Лестер", едва не выцарапав ничью – 2:1. Победный гол Милнер отправил в ворота Шмейхеля уже на пятой компенсированной минуте второго тайма и – с пенальти! Так что с каждым туром победы даются мерсисайдцам все сложнее, но Юрген Клопп как никто другой может"завести" команду даже в самый критичный момент.

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Что касается МЮ, то 20-кратного чемпиона Англии (и это все еще рекорд) в текущей АПЛ нещадно штормит. Потенциал команды Сульшера, безусловно, огромный, но коуч никак не может стабилизировать манкунианцев – то они разгромят "Челси", то сольются "Саутгемптону". Плюс у "Красных Дяьвлов" часто возникают проблемы с реализацией.

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Безвыигрышная серия манкунианцев составляет уже три матча – перед окном на игры сборных они минимально уступили "Ньюкаслу" 0:1. После того, как было сыграно большинство встреч этого тура, МЮ скатился на 14 место, но плотность результатов такова, что победа над "Ливерпулем" поднимет его сразу на седьмое.

Смотрите обзор матча Лиги Европы, в котором "Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану" – 1:0

Лицом к лицу: статистика встреч и интересные цифры

В чемпионате Англии команды встречались между собой 169 раз. 55 побед в Северо-Западном дерби в активе "Ливерпуля", 66 – у МЮ, 48 раз соперники сыграли вничью. Мировой завершилась и последняя дуэль на "Олд Траффорд" в 24 февраля 2019 года – 0:0.

Несмотря на всю мощь нынешнего "Ливерпуля", в последних пяти встречах они не могут победить МЮ в гостях, а три из них – закончились поражением "красных". Это самая длинная серия без поражений "Дьяволов" на "Олд Траффорд" за последние 19 лет – с февраля 1991-го по март 2000-го МЮ не проигрывал на протяжении десяти встреч. А лидер атак мерсисайдцев Салах в последних четырех матчах АПЛ не может забить или сделать результативную передачу, играя против "Юнайтед". Вообще, он еще ни разу не забивал МЮ в чемпионате!

Что говорят и кто играет

Говорят, что для усиления своей атаки МЮ готовит зимний трансфер 23-летнего форварда сборной Германии Тимо Вернера. "Лейпциг", который не хочет отпускать свою звезду, от этого не в восторге, но последнее слово будет за нападающим, забившим в нынешнем сезоне Бундеслиги 6 голов в 8 матчах. Но Вернер – это далекая перспектива, а в матче с "Ливерпулем" под вопросом было участие сегодняшней ударной силы "Дьяволов" Поля Погба, который, по массовым сообщениям СМИ, втихаря договаривается о переходе в мадридский "Реал". Но на предматчевой пресс-конференции тренер МЮ Сульшер исключил возможность выхода травмированных Погба и стража ворот №1 Давида де Хеа. Также под вопросом участие имевших повреждение Марсьяля, Лингарда и Джонса.

"Настроение в футбольном клубе всегда зависит от результатов, но наше настроение лучше, чем можно было ожидать, хотя, конечно, нельзя сказать, что мы целыми днями ходим и улыбаемся. Уверен, мы восстановим свое положение и снова выиграем лигу. А также я уверен, что следующего титула Премьер-Лиги не придется ждать 30 лет", — сказал тренер МЮ Сульшер, тем самым подколов "Ливерпуль", который шел к своему прошлогоднему чемпионству 30 лет.

У "Ливерпуля" дисквалифицирован Харви Эллиот и тяжело сказать, успевает ли полностью восстановиться после травмы щиколотки топ-форвард Мохаммед Салах. У египтянина в этом чемпионате уже 4 гола и три результативные передачи. А вот также пребывавший в лазарете Жоэль Матип заявил, что готов играть.

"Мы не нервничаем из-за победной серии и истории, которую можем написать. Чувствуем себя расслабленно и амбициозно. С уважением относимся к сопернику. Настраиваемся на лучший "Манчестер Юнайтед", с которым можем встретиться, – заверил наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. – Давление на Сульшера? Я хотел бы, чтобы каждому тренеру давали столько времени, сколько ему нужно, но ни один клуб не хочет долго дожидаться успеха. После моих 29 матчей в Премьер-Лиге никто не мог сказать со 100% уверенностью, что я подходящий тренер для "Ливерпуля". Совет Сульшеру? Он в нем не нуждается".

Кстати, после 29 матчей в чемпионате Англии статистика Сульшера оказалась немного лучше, чем показатели немца за такой же период. На счету "Юнайтед" под руководством норвежца 14 побед, 7 ничьих и 8 поражений, тогда как у "Ливерпуля" Клоппа было 13 побед 8 ничьих и 8 поражений.

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