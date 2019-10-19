Битва на "Олд Траффорд" с обладателем Лиги чемпионов и другие матчи дня в Англии

В девятом туре чемпионата Англии "Челси" примет "Ньюкасл", "Лестер" – "Бернли", а "Манчестер Сити" сыграет с "Кристал Пэлас" на выезде. Ранее мы писали, что невероятный удар удался игроку из седьмого по силе дивизиона Англии.
В воскресенье состоится центральный поединок дня – "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". Уже в понедельник "Арсенал" проведет гостевой матч с "Шеффилдом".
19 октября, суббота
14:30 "Эвертон" – "Вест хэм"
17:00 "Челси" – "Ньюкасл"
17:00 "Тоттенхэм" – "Уотфорд"
17:00 "Лестер" – "Бернли"
17:00 "Вулверхэмптон" – "Саутгемптон"
17:00 "Борнмут – "Норвич"
17:00 "Астон вилла" – "Брайтон"
19:30 "Кристал пэлас" – "Манчестер сити"
20 октября, воскресенье
18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"
21 октября, понедельник
22:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал"
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|8
|8
|0
|0
|20-6
|24
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|8
|5
|1
|2
|27-9
|16
|3
|АРСЕНАЛ
|8
|4
|3
|1
|13-11
|15
|4
|ЛЕСТЕР
|8
|4
|2
|2
|14-7
|14
|5
|ЧЕЛСИ
|8
|4
|2
|2
|18-14
|14
|6
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|7
|БЕРНЛИ
|8
|3
|3
|2
|11-9
|12
|8
|ВЕСТ ХЭМ
|8
|3
|3
|2
|11-11
|12
|9
|ТОТТЕНХЭМ
|8
|3
|2
|3
|14-12
|11
|10
|БОРНМУТ
|8
|3
|2
|3
|13-13
|11
|11
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|8
|2
|4
|2
|11-11
|10
|12
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|8
|2
|3
|3
|9-8
|9
|13
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|8
|2
|3
|3
|7-7
|9
|14
|БРАЙТОН
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|15
|АСТОН ВИЛЛА
|8
|2
|2
|4
|13-12
|8
|16
|НЬЮКАСЛ
|8
|2
|2
|4
|5-13
|8
|17
|САУТГЕМПТОН
|8
|2
|1
|5
|8-15
|7
|18
|ЭВЕРТОН
|8
|2
|1
|5
|6-13
|7
|19
|НОРВИЧ
|8
|2
|0
|6
|10-21
|6
|20
|УОТФОРД
|8
|0
|3
|5
|4-20
|3
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Смотрите, как Ярмоленко забивал "Эвертону" в прошлом сезоне:
Напомним, что из-за серьезной травмы Ярмоленко пропустил практически весь прошлый сезон. Тем не менее, за короткий срок он сумел вернуть себе былую форму и уверенность. Как следствие, он не боится брать игру на себя в матче с чемпионами Европы. Это даже отметили в УЕФА, признав обманное движение Ярмоленко лучшим финтом дня.
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