Битва на "Олд Траффорд" с обладателем Лиги чемпионов и другие матчи дня в Англии

Юрген Клопп / Фото: AFP

В девятом туре чемпионата Англии "Челси" примет "Ньюкасл", "Лестер" – "Бернли", а "Манчестер Сити" сыграет с "Кристал Пэлас" на выезде. Ранее мы писали, что невероятный удар удался игроку из седьмого по силе дивизиона Англии.

В воскресенье состоится центральный поединок дня – "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". Уже в понедельник "Арсенал" проведет гостевой матч с "Шеффилдом".

19 октября, суббота

14:30 "Эвертон" – "Вест хэм"

17:00 "Челси" – "Ньюкасл"

17:00 "Тоттенхэм" – "Уотфорд"

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17:00 "Лестер" – "Бернли"

17:00 "Вулверхэмптон" – "Саутгемптон"

17:00 "Борнмут – "Норвич"

17:00 "Астон вилла" – "Брайтон"

19:30 "Кристал пэлас" – "Манчестер сити"

20 октября, воскресенье

18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

21 октября, понедельник

22:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал"

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 8 8 0 0 20-6 24 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 8 5 1 2 27-9 16 3 АРСЕНАЛ 8 4 3 1 13-11 15 4 ЛЕСТЕР 8 4 2 2 14-7 14 5 ЧЕЛСИ 8 4 2 2 18-14 14 6 КРИСТАЛ ПЭЛАС 8 4 2 2 8-8 14 7 БЕРНЛИ 8 3 3 2 11-9 12 8 ВЕСТ ХЭМ 8 3 3 2 11-11 12 9 ТОТТЕНХЭМ 8 3 2 3 14-12 11 10 БОРНМУТ 8 3 2 3 13-13 11 11 ВУЛВЕРХЭМПТОН 8 2 4 2 11-11 10 12 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 8 2 3 3 9-8 9 13 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 8 2 3 3 7-7 9 14 БРАЙТОН 8 2 3 3 8-10 9 15 АСТОН ВИЛЛА 8 2 2 4 13-12 8 16 НЬЮКАСЛ 8 2 2 4 5-13 8 17 САУТГЕМПТОН 8 2 1 5 8-15 7 18 ЭВЕРТОН 8 2 1 5 6-13 7 19 НОРВИЧ 8 2 0 6 10-21 6 20 УОТФОРД 8 0 3 5 4-20 3

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Смотрите, как Ярмоленко забивал "Эвертону" в прошлом сезоне:

Напомним, что из-за серьезной травмы Ярмоленко пропустил практически весь прошлый сезон. Тем не менее, за короткий срок он сумел вернуть себе былую форму и уверенность. Как следствие, он не боится брать игру на себя в матче с чемпионами Европы. Это даже отметили в УЕФА, признав обманное движение Ярмоленко лучшим финтом дня.

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