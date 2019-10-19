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Битва на "Олд Траффорд" с обладателем Лиги чемпионов и другие матчи дня в Англии

19 октября, 15:10

В центральном матче "МЮ" сыграет с "Ливерпулем"

Юрген Клопп

Юрген Клопп / Фото: AFP

В девятом туре чемпионата Англии "Челси" примет "Ньюкасл", "Лестер" – "Бернли", а "Манчестер Сити" сыграет с "Кристал Пэлас" на выезде. Ранее мы писали, что невероятный удар удался игроку из седьмого по силе дивизиона Англии.

В воскресенье состоится центральный поединок дня – "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". Уже в понедельник "Арсенал" проведет гостевой матч с "Шеффилдом".

19 октября, суббота

14:30 "Эвертон" – "Вест хэм"

17:00 "Челси" – "Ньюкасл"

17:00 "Тоттенхэм" – "Уотфорд"

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17:00 "Лестер" – "Бернли"

17:00 "Вулверхэмптон" – "Саутгемптон"

17:00 "Борнмут – "Норвич"

17:00 "Астон вилла" – "Брайтон"

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19:30 "Кристал пэлас" – "Манчестер сити"

20 октября, воскресенье

18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

21 октября, понедельник

22:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал"

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛИВЕРПУЛЬ880020-624
2 МАНЧЕСТЕР СИТИ851227-916
3 АРСЕНАЛ843113-1115
4 ЛЕСТЕР842214-714
5 ЧЕЛСИ842218-1414
6 КРИСТАЛ ПЭЛАС84228-814
7 БЕРНЛИ833211-912
8 ВЕСТ ХЭМ833211-1112
9 ТОТТЕНХЭМ832314-1211
10 БОРНМУТ832313-1311
11 ВУЛВЕРХЭМПТОН824211-1110
12 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД82339-89
13 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД82337-79
14 БРАЙТОН82338-109
15 АСТОН ВИЛЛА822413-128
16 НЬЮКАСЛ82245-138
17 САУТГЕМПТОН82158-157
18 ЭВЕРТОН82156-137
19 НОРВИЧ820610-216
20 УОТФОРД80354-203

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Смотрите, как Ярмоленко забивал "Эвертону" в прошлом сезоне:

Напомним, что из-за серьезной травмы Ярмоленко пропустил практически весь прошлый сезон. Тем не менее, за короткий срок он сумел вернуть себе былую форму и уверенность. Как следствие, он не боится брать игру на себя в матче с чемпионами Европы. Это даже отметили в УЕФА, признав обманное движение Ярмоленко лучшим финтом дня.

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чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед

Источник: Сегодня|Спорт

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