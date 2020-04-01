"Не дайте ему опуститься в легкие": совет от жены звездного футболиста, заболевшего коронавирусом

По словам супруги вратаря сборной Турции, который сейчас в больнице, "не нужно убеждать себя, что это простуда"

Ишил Речбер, жена бывшего вратаря сборной Турции Рюшту Речбера, рассказала о текущем состоянии своего мужа. А также дала советы тем, кому придется столкнуться с COVID-19. Как мы писали ранее, Речбер оказался в больнице с коронавирусом. При этом родные 46-летнего Рюшту были шокированы тем, насколько быстро у него развились симптомы.

"Последние 72 часа были трудными, – написала у себя в Instagram жена Рюшту Речбера. – Надеюсь, дальше будет лучше. Бесконечная благодарность всем, кто с нами. Это борьба организма с новым вирусом, который мутировал и по-прежнему неизвестен нашему телу. Не убеждайте себя, что у вас просто симптомы простуды. Если вам повезло, у вас есть время, которое нельзя терять"

"Очень важно как можно быстрее установить диагноз, – добавила жена Рюшту Речбера. – Вирус не находится в горле и в носу много дней и быстро перемещается туда, где ему больше нравится, – в легкие. Там он быстро распространяется, и начинается пневмония. После этого первые трое суток критически важны. Температура растет, появляются странные симптомы, которых никогда раньше не было. Слабость, потеря аппетита. Кожа и губы становятся серыми. Дыхание учащается и становится сбивчивым, нескончаемый кашель, человек не может говорить, пульс перестает быть стабильным"

Рюшту Речбер и его жена Ишил / Фото: Twitter

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Напомним, Рюшту Речбер является рекордсменом сборной Турции – он провел за национальную команду 120 матчей, а в 2002 году стал бронзовым призером чемпионата мира.

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