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"Шокированы, насколько быстро развились симптомы": у рекордсмена сборной Турции коронавирус

29 марта, 11:27

Александр Трикиша

Футболиста изолировали от жены и детей

Рекордсмен по количеству матчей за сборную Турции Рюшту Речбер заразился коронавирусом. Об этом сообщила жена футболиста Ишил Речбер на своей странице в Instagram. Речбер провел за национальную команду 120 матчей, а в 2002 году становился бронзовым призером чемпионата мира.

"Мне жаль это сообщать, но мой муж Рюшту находится в больнице с диагнозом COVID-19. Мы шокированы тем, насколько быстро у него развились симптомы, хотя ранее все было в порядке. Мы провели тесты, у дочери и сына результат отрицательный, а у мужа – положительный. Сейчас нам не позволено его посещать – и это самое сложное", – написала жена 46-летнего турка.

Напомним, что в женской НБА зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Американская баскетболистка Сидни Уиз подхватила инфекцию в Испании.

Ранее мы писали, что УЕФА не пустит в еврокубки страны, где результаты сезона будут аннулированы. Судьба внутренних чемпионатов остается неизвестной из-за эпидемии коронавируса.

Также сообщалось о новой угрозе от коронавируса: переболевшим спортсменам могут запретить возвращаться в спорт. Опасный вирус может спровоцировать серьезные проблемы с сердцем.

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коронавирус сборная Турции

Источник: Сегодня

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