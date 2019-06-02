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"Не делайте из него героя": о погибшем в ДТП Рейесе жестко высказался знаменитый вратарь "Реала"

2 июня, 15:36

Вместе с Рейесом на тот свет отправился его брат. Виной стало превышение скорости 5-кратным победителем Лиги Европы

Хосе Рейес и результат фатального ДТП
Хосе Рейес и результат фатального ДТП. Фото: Daily Express/ Sport

Олимпийский чемпион 1992 года в составе футбольной сборной Испании и победитель ЛЧ-1998 в составе "Реала" знаменитый вратарь Сантьяго Каньисарес прокомментировал гибель своего соотечественника Хосе Антонио Рейеса, призвав людей объективно оценить произошедшее. "Езда на высокой скорости – предосудительный поступок. В ДТП были жертвы, помимо водителя. Рейес не заслуживает того, чтобы делать из него героя. Хотя все это не означает, что я не сожалею о случившемся и не молюсь за души погибших", – написал Каньисарес в своем Twitter.

Как сообщалось ранее, известный испанский полузащитник Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе 1 июня. Футболисту, пять раз выигрывавшему Лигу Европы, было 35 лет. Трагедия произошла на участке трассы Севилья – Утрера. Автомобиль "Mercedes Brabus S550", который принадлежал Рейесу, на высокой скорости вылетел с дороги, ударился о бетонные блоки, несколько раз перевернулся, после чего загорелся. Вместе с Рейесом скончался его 23-летний двоюродный брат Хонатан Рейес.

Также в автомобиле находился еще один кузен футболиста – Хуан Мануэль Кальдерон. Он успел выбраться из машины, но получил 60% ожогов тела. Предварительно сообщается, что за рулем автомобиля был Хосе Антонио Рейес, а причиной аварии стало значительное превышение скорости – около 200 километров в час.

Напомним, в память о Рейесе финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" начался с минуты молчания. Завершился же матч на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" шестым в истории завоеванием главного еврокубкового трофея для "Ливерпуля".

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Тег чемпионат Испании, Хосе Антонио Рейес

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Источники:

УНИАН , Сегодня|Спорт

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