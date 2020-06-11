Не футболом единым: знаменитый бразильский полузащитник на карантине решил заняться боксом

Вынужденный простой из-за пандемии коронавируса позволяет спортсменам находить себе новые занятия. У некоторых они связаны со спортом, другие увлекаются чем-то другим. Например, хорошо известный в Европе 36-летний бразильский футболист Фелипе Мело и не думает бросать спорт. Мело выступал за итальянские "Ювентус" и "Интер", турецкий "Галатасарай", а сейчас является игроком "Палмейраса". Ранее Мело признавался, что в сборной Бразилии договаривались бить Месси по ногам во время матчей с Аргентиной.

Фелипе поддерживает себя в прекрасной форме, разнообразно проводя время. Вчера он похвастался тренировкой в боксерских перчатках, которую завершил эмоциональным криком.

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К слову, недавно у бывшего игрока "Металлиста" обнаружили коронавирус.

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Также Фелипе Мело увлекается велопрогулками с членами семьи и друзьями, о чем информирует подписчиков в Instagram. А следят за футболистом в соцсетях почти три миллиона человек.

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В составе сборной Фелипе выиграл с бразильцами Кубок конфедераций 2009 года и дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года в ЮАР.

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