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Не футболом единым: знаменитый бразильский полузащитник на карантине решил заняться боксом

11 июня, 11:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Фелипе Мело продолжает вести активный образ жизни вне поля

Вынужденный простой из-за пандемии коронавируса позволяет спортсменам находить себе новые занятия. У некоторых они связаны со спортом, другие увлекаются чем-то другим. Например, хорошо известный в Европе 36-летний бразильский футболист Фелипе Мело и не думает бросать спорт. Мело выступал за итальянские "Ювентус" и "Интер", турецкий "Галатасарай", а сейчас является игроком "Палмейраса". Ранее Мело признавался, что в сборной Бразилии договаривались бить Месси по ногам во время матчей с Аргентиной.

Фелипе поддерживает себя в прекрасной форме, разнообразно проводя время. Вчера он похвастался тренировкой в боксерских перчатках, которую завершил эмоциональным криком.

INSTAGRAM

К слову, недавно у бывшего игрока "Металлиста" обнаружили коронавирус.

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Также Фелипе Мело увлекается велопрогулками с членами семьи и друзьями, о чем информирует подписчиков в Instagram. А следят за футболистом в соцсетях почти три миллиона человек.

INSTAGRAM

В составе сборной Фелипе выиграл с бразильцами Кубок конфедераций 2009 года и дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года в ЮАР.

Смотрите, как Бразилия играла с Чехией товарищеский матч в марте 2020 года

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Бразилия футбол бокс коронавирус Фелипе Мело

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