Не киевское, но "Динамо" – еще один важный соперник "Шахтер"

"Динамо" Загреб - соперник "Шахтера" на два ближайших поединка в Лиге чемпионов / Фото: Reuters

Сегодня "Шахтер" сыграет с загребским "Динамо" в Лиге чемпионов. Матч третьего тура группового этапа пройдет в Харькове на стадионе "Металлист" и начнется в 22:00. Мы проведем онлайн "Шахтер" – Динамо" Загреб, а пока представим соперника "горняков" по двум ближайшим играм в ЛЧ.

История. Клуб был основан в 1911 году под названием "Граджянски" (Первый хорватский гражданский спортивный клуб) и до 1945-го существовал под таким именем, пока пришедшее после Второй мировой войны коммунистическое правительство не запретило его, посчитав фашистским и националистическим. После чего загребская команда была переименована в "Динамо". С 1993 по 2000 называлась "Кроация", но после миллениума обрела нынешнее имя.

Достижения. Со времен распада Югославии, когда Хорватия стала независимым государством, "Динамо" – самый титулованный клуб страны. А с середины "нулевых" он фактически стал гегемоном. С 2006-го "синие" 13 раз за 14 лет завоевывали чемпионство. В прошлом сезоне опередили ближайшего преследователя – "Риеку" – на 25 очков. Кроме того, они 15 раз выигрывали Кубок Хорватии, что также является национальным рекордом. А на старте этого сезона впервые за шесть лет добыли еще и Суперкубок.

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Стадион. Свои домашние матчи "Динамо" проводит на "Максимире", вмещающем 35 123 зрителя. На нем в 1990 году был сыгран последний матч в истории сборной Югославии, на нем же регулярно выступает сборная Хорватии. Откровенно говоря, арена выглядит несколько устаревший и не имеет накрытия ни над одной из трибун. В 2011-м там последний раз была проведена реконструкция – небольшой косметический ремонт, замена сидений и газона. Интересно, что в Хорватии существуют схожие с нами проблемы с посещаемостью матчей чемпионата. На большинстве поединков предыдущего сезона "Динамо" с трибун поддерживало не более 3 тысяч человек. Максимум – 15 433 – на Вечном дерби с "Хайдуком". В этом сезоне ситуация не улучшилась. Хотя за игрой ЛЧ с "Аталантой" наблюдали 28 863 человека.

Стадион "Максимир" – домашний для "Динамо" Загреб / Фото: Getty Images

Президент. Мирко Баришичу 82 года и он входит в руководство клуба в течение уже 52 лет. Ранее был членом Совета директоров компании Siemens. Весной СМИ прогнозировали его отставку из-за отсутствия утвержденного финансового плана на 2019 год, но этого не случилось.

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Тренер. Ненад Белица родился в Осиеке и игровую карьеру начинал в одноименной команде. Поиграл в Испании, Германии и Австрии. А в 2000-м был признан Лучшим хорватским футболистом года. В качестве тренера работал в "Аустрии", итальянской "Специи" и польском "Лехе", но лучше всего его дела складываются именно в "Динамо", которое он возглавил в мае 2018-го. Это и 75% побед, и два чемпионства подряд, и Кубок Хорватии и Суперкубок страны. После жеребьевки Лиги чемпионов 48-летний тренер заявил: "С "Шахтером" и "Аталантой" мы будем бороться за второе и третье место. Соперники намного дороже в плане состава и опытнее нас, особенно "горняки", но, думаю, мы способны побороться с ними и будем набирать очки".

Тренер "Динамо" Загреб Ненад Белица / Фото: Reuters

Чаще всего Белица использует схему 4-3-3 или менее атакующий вариант 4-1-4-1. В случае необходимости действовать более осторожно может задействовать и двух выраженных опорников. Но в первых двух матчах ЛЧ удивил, сыграв с пятью защитниками.

Состав. "Динамо" из Загреба – это кузнеца кадров. Из 23-х вице-чемпионов мира-2018 в составе сборной Хорватии 14 футболистов прошли школу "синих". Загребцы дали путевку в большой футбол Модричу, Ковачичу, Виде, Брозовичу, Баделю, Крамаричу, Манджукичу, Пьяце, Чорлуке, Врсалько, Ловрену, Едваю, а также своему нынешнему вратарю Ливаковичу и защитнику киевского "Динамо" Пиваричу. Легендарные Звонимир Бобан и Давор Шукер также играли за "Динамо". Там начинал карьеру экс-"горняк" Эдуардо да Силва, оттуда в "Динамо" переходил Огнен Вукоевич.

Если говорить о нынешнем составе, то самый дорогой футболист команды по оценке Transfermarkt – испанец Дани Ольмо (30 млн.евро – за год его стоимость возросла почти в 10 раз!). Ему 21 год, он воспитывался в Ла-Масии, но из юношеской команды "Барселоны" неожиданно перешел в "Динамо" и заявил о себе именно там, дебютировав в чемпионате Хорватии уже в 16 лет. В июне стал чемпионом Европы на турнире среди молодежных сборных (U-21), забил три гола, в том числе в финале немцам, вошел в символическую сборную Евро. Минувшим летом "Тоттенхэм" предлагал за него €30 млн, также предложения делали "МЮ" и "Бавария", но загребцы не отпустили, хотя всем более чем очевидно, что на дольше, чем до следующего лета он в команде не останется.

ТОП-10 дорогих футболистов "Динамо" Загреб Реклама

Лучший бомбардир "Динамо" прошлого сезона – 26-летний Мирослав Оршич (13 голов и 7 ассистов во всех турнирах). Он же выстрелил хет-триком в матче против "Аталанты". Лучший ассистент команды и всей лиги – поляк Дамиан Конджор (11 результативных передач).

Стоит обратить внимание и на двух форвардов – 25-летнего Бруно Петковича, забившего 4 гола в 7 матчах за сборную Хорватии (в том числе дубль в недавней встрече с Венгрией) и игрока сборной Швейцарии Марио Гаврановича. К 22-летнему боснийскому центрхаву Амеру Гояку приписывают интерес "Барселоны". В январе 2018-го была информация, что "Шахтер" близок к покупке опорника Николы Моро, но он порвал крестообразные связки колена и трансфер сорвался. 24-летний голкипер Доминик Ливакович с недавних пор основной в сборной Хорватии. Он второй по стоимости в команде (8 млн.евро).

В разные сборные вызываются и другие представители "Динамо": Перич и Оршич (Хорватия), Хайрович (Босния и Герцеговина), Адеми (Северная Македония), Конджор (Польша), Стоянович (Словения), Мубандж (Швейцария).

Украинский след. Кроме персон Виды, Эдуардо и Вукоевича, стоит отметить, что воспитанником загребской команды является экс-игрок, а затем и тренер "Карпат" Игор Йовичевич, который сейчас возглавляет дубль "Динамо". В Хорватии многие считают, что именно он станет следующим тренером основной команды "синих".

Также можно вспомнить, что "Шахтер" проходил загребское "Динамо" в квалификации ЛЧ 2008-2009 (2:0, 3:1). В обоих матчах ворота "горняков" защищал Пятов, а нынешний помощник Луиша Каштру Дарио Срна забивал в ворота "синих" еще на РСК "Олимпийском" в Донецке. "Динамо" из столицы Хорватии никогда не побеждало представителей Украины – 2 ничьи, 8 поражений. А на наших полях они и вовсе проиграли четыре из пяти матчей. Кстати, уступив в Манчестере, загребцы переписали антирекорд "Спартака" по количеству поражений в выездных матчах Лиги чемпионов (13 кряду).

Последние матчи. "Синие" шокировали "Аталанту", разгромив ее (4:0) в стартовом туре Лиги чемпионов. Празднуя первый гол в том матче, Оршич попал в объятия пожарника, стоявшего за воротами. Затем загребцы проиграли "МанСити" (0:2). Статистика владения мячом была 20% – 80%. Свой матч чемпионата они, как и "Шахтер", провели в пятницу, обыграв в гостях "Горицу" (4:2), хет-трик снова оформил Оршич.

Последние новости. Уже длительное время травмирован Комнен Андрич, который забил 14 голов в прошлом сезоне Првы лиги (10 в "Интере" и 4 в "Динамо"), но нынешний сезон для него до сих пор не начался. В игре с "Горицей" получил травму плюсневой кости Сандро Куленович через пять минут после выхода на замену. С "Шахтером" он не сыграет, но его отсутствие нельзя считать проблемой для Ненада Белицы. Дебютировал в том матче Йошко Гвардиол. Ему 17 лет, пока что он ничем не примечателен, но фамилия у парня громкая.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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