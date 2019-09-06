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"Не Мбокани ли это?": Кастер Семеню, подавшуюся в футбол, сравнили с экс-игроком "Динамо"

6 сентября, 17:57

Скандальная легкоатлетка, которую не допустили к чемпионату мира, нашла себе новое занятие

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня, которую долгое время подозревали в том, что она мужчина, а не женщина, начнет карьеру футболистки. 28-летняя южноафриканская легкоатлетка вошла в состав местной футбольной команды JVW. Клуб занимает второе место в лиге провинции Гаутенг и нацелен на то, чтобы выйти в национальную лигу.

Из-за закрытия трансферного окна Семеня не сыграет за клуб в 2019 году, но будет тренироваться с командой, чтобы подготовиться к следующему сезону.

"Я благодарна за эту возможность и ценю любовь и поддержку, которую я уже получаю от команды. Я с нетерпением жду этого нового путешествия и надеюсь, что смогу сделать для клуба все возможное", – сказала Семеня.

Кстати, украинские болельщики уже успели пошутить по поводу фотографий Семени в форме футбольной команды JVW, усмотрев сходство Кастер с бывшей звездой украинского чемпионата и киевского "Динамо". "А я, было, подумал, что это Мбокани", – иронизируют болельщики в комментариях.

Напомним, ранее Кастер Семеня была отстранена от участия в чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года в Дохе из-за повышенного содержания тестостерона. Мировое первенство стартует 27 сентября и продлится до 6 октября.

Также мы рассказывали, что громкий скандал прогремел в китайской легкой атлетике. Две спортсменки уверенно выиграли чемпионат страны в беге на 400 метров, но их внешность оставила много вопросов: женщины они или мужчины?

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легкая атлетика футбол Кастер Семеня

Источник: ua.tribuna.com

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