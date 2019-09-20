"Не могу сказать, что "Вольфсбург" нас полностью переиграл": Шаран оценил игру Лиги Европы

Владимир Шаран / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

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Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал поражение от немецкого "Вольфсбурга" в выездном поединке первого тура группового раунда Лиги Европы. Ранее мы писали, что "Динамо" обыграло "Мальме" в Лиге Европы.

"Главное, что мы действительно показали неплохую игру, как для новичка Лиги Европы. Ребята вышли без мандража, это было заметно, и поединок начали неплохо. Я не могу сказать, что "Вольфсбург" нас полностью переиграл. Да, мастерство игроков "Вольфсбурга" действительно на высоком уровне, и первые мячи немного надломили ребят," – отметил наставник.

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"Во втором тайме мы увидели, что мы способны играть лучше, чем в первом. Хотя, и первый тайм тоже был неплохой по реализации игры. Забив мяч, конечно, была надежда, что мы можем забить второй, но очень быстро пропустили третий мяч. Но все равно, я доволен игрой наших футболистов. Они действительно показали неплохую, содержательную игру. Но мастерство и опыт команды соперника выше", – добавил Владимир Шаран.

Напомним, накануне "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с поражения 0:3 от "Манчестер Сити". "После матча я сказал Гвардиоле, что против них очень сложно играть, и поздравил с победой. Он ответил, что против них (играть) действительно тяжело, потому что они – одни из лучших", – заявил после своего дебюта в ЛЧ тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

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