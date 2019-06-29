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Не нужны миллионы шейхов: Мбаппе отказывается продлевать контракт с "ПСЖ"

29 июня, 15:30

Парижский клуб готов продать футболиста, если кто-то предложит не менее 230 миллионов

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: AFP

Нападающий "Пари-Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с парижским клубом, утверждает Marca. По данным источника, футболист встретился с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи и сообщил ему, что он не продлит контракт. Форвард хочет продолжить карьеру в другом клубе.

В связи с этим "ПСЖ" может рассмотреть вариант с продажей форварда летом 2020 года, так как его контракт истекает летом 2022 года. Главным претендентом на игрока является мадридский "Реал".

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" готов принять предложение по трансферу Мбаппе, если оно составит не менее 230-250 миллионов евро. Ранее был назван самый дорогой футболист планеты.

Мбаппе перешел в "ПСЖ" из "Монако" летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за сумму в 135 млн евро. В минувшем сезоне на клубном уровне 20-летний футболист принял участие в 43 матчах. На счету француза 39 забитых мячей и 17 результативных передач.

Также ранее мы писали, что форвард "ПСЖ" - быстрее Месси и Роналду: Килиан Мбаппе поражает своей скорострельностью. Французский нападающий успел наколотить уже 100 мячей на взрослом уровне. Свой юбилейный гол Мбаппе забил в матче отбора на Евро-2020 Франция – Андорра (4:0).

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Тег псж, Килиан Мбаппе

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Championat.ru

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