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Не о коронавирусе: Бундеслига назвала лучшего футболиста последнего месяца зимы

21 марта, 09:00

Вадим Авдасев

Победителем в номинации стал англичанин Санчо из дортмундской "Боруссии"

На фоне разговоров о коронавирусе несколько отошел на второй план сам футбол. В чемпионате Германии лишь сейчас вспомнили об одной из своих обязанностей и назвали лучшего игрока февраля. Им стал атакующий полузащитник "Боруссии" из Дортмунда Джейдон Санчо. К слову, футболисты "Боруссии" отказались от части зарплаты на период карантина.

В последний месяц зимы англичанин, которому 25 марта исполнится всего 20 лет, забил три мяча. А его команда после 25 туров занимает в Бундеслиге второе место, на четыре очка отставая от "Баварии".

За "Боруссию" Санчо выступает с лета 2017 года. Сам он является воспитанников "Уотфорда", а его родители – выходцы из Тринидада и Тобаго. В 2015-17 годах вингер значился в "Манчестер Сити" и пытался пробиться в основной состав. Однако, не попав в заявку на предсезонное турне команды, отказался подписывать новый контракт и выбрал переход в немецкий клуб. Теперь его цена многократно возросла по сравнению с 9 миллионами фунтов, которые дортмундцы заплатили за Джейдона "горожанам".

Читайте, что думает руководство Бундеслиги о приостановке чемпионата Германии.

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футбол чемпионат Германии Боруссия Дортмунд Бундеслига лучший футболист Джейдон Санчо

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