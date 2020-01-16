Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,73

Не одним Роналду живы: "Ювентус" разгромил "Удинезе" в Италии и без звездного португальца

16 января, 09:24

Лидеры итальянской Серии А вышли в четвертьфинал Национального кубка

Пауло Дибала оформил дубль

Пауло Дибала оформил дубль / Фото: Reuters

Без громких сенсаций прошли матчи 1/8 финала Кубка Италии по футболу. Трио лидеров Серии А – "Ювентус", "Интер" и "Лацио" – разгромно победили соперников и оформили путевки в четвертьфинальную стадию. Как мы сообщали, "Фиорентина" обыграла "Аталанту" Малиновского, а голевая передача украинца не спасла гостей от поражения.

Сначала "Лацио" разбил "Кремонезе" (4:0), а дубль бельгийца Ромелу Лукаку помог "Интеру" легко пройти "Кальяри" – 4:1. Поддержал традицию вчера поздно вечером и "Ювентус". Тренер Маурицио Сарри даже не включил Криштиану Роналду на матч с "Удинезе", но и без португальца туринцы уверенно выиграли – 4:0.

Читайте также, как вратарь "Милана" установил уникальный рекорд. Антонио Доннарумма 300 минут не пропускал мячи.

Реклама

Победу "Юве" принесли южноамериканцы. Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин открыл счет, а его соотечественник Пауло Дибала оформил дубль, забив один мяч с пенальти. Также 11-метровый реализовал и бывший игрок "Шахтера" бразилец Дуглас Коста.

В тренде
"Барселона" – "Атлетико": онлайн трансляция матча за Суперкубок Испании
"Барселона"

В четверг состоится еще один матч 1/8 финала: "Парма" примет "Рому" экс-наставника "горняков" Пауло Фонсеки.

Смотрите, как "Ювентус" обыгрывал "Рому" в чемпионате Италии

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол чемпионат Италии Ювентус Турин Удинезе кубок Италии

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблицаФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
Эхо крушения самолета МАУ:
Эхо крушения самолета МАУ: "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнераФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...