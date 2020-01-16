Не одним Роналду живы: "Ювентус" разгромил "Удинезе" в Италии и без звездного португальца

Лидеры итальянской Серии А вышли в четвертьфинал Национального кубка

Пауло Дибала оформил дубль / Фото: Reuters

Без громких сенсаций прошли матчи 1/8 финала Кубка Италии по футболу. Трио лидеров Серии А – "Ювентус", "Интер" и "Лацио" – разгромно победили соперников и оформили путевки в четвертьфинальную стадию. Как мы сообщали, "Фиорентина" обыграла "Аталанту" Малиновского, а голевая передача украинца не спасла гостей от поражения.

Сначала "Лацио" разбил "Кремонезе" (4:0), а дубль бельгийца Ромелу Лукаку помог "Интеру" легко пройти "Кальяри" – 4:1. Поддержал традицию вчера поздно вечером и "Ювентус". Тренер Маурицио Сарри даже не включил Криштиану Роналду на матч с "Удинезе", но и без португальца туринцы уверенно выиграли – 4:0.

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Победу "Юве" принесли южноамериканцы. Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин открыл счет, а его соотечественник Пауло Дибала оформил дубль, забив один мяч с пенальти. Также 11-метровый реализовал и бывший игрок "Шахтера" бразилец Дуглас Коста.

В четверг состоится еще один матч 1/8 финала: "Парма" примет "Рому" экс-наставника "горняков" Пауло Фонсеки.

Смотрите, как "Ювентус" обыгрывал "Рому" в чемпионате Италии

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