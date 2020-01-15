Голевая передача Малиновского не спасла "Аталанту" от вылета из кубка Италии

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский отдал голевую передачу в матче кубка Италии с "Фиорентиной". Малиновский вышел в старте, а на 67-й минуте ассистировал Иличичу, который сравнял счет.

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"Фиалки" первыми открыли счет забитым голам в матче. На 11-й минуте отличился Кутроне.

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Но уже на 70-й минуте "Фиорентина" осталась в меньшинстве, но под занавес поединка сумела провести и второй мяч в ворота гостей. На 84-й минуте отличился Лирола. 2:1 Таким образом, команда Руслана Малиновского вылетела из кубка Италии.

Ранее мы рассказывали, что главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини беспрецедентно жестко "проехался" по полузащитнику Руслану Малиновскому после матча Серии А против "Интера".

Кстати, Малиновский крестил в Бергамо дочку, взяв себе в кумовья агента Ярмоленко. Таинство крещения состоялось после матча "Аталанты" с "Интером". У дочки футболиста очень влиятельный крестный.

Смотрите, как Малиновский заработал пенальти для "Аталанты"

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