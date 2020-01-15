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Вратарь "Милана" установил уникальный рекорд клуба

15 января, 23:40

Антонио Доннарумма провел первый официальный матч в этом сезоне

Антонио Доннарумма

Антонио Доннарумма / Фото: Twitter

"Милан" разгромил СПАЛ в матче 1/8 финала Кубка Италии. Как сообщает журналист La Gazzetta Dello Sport Джузеппе Пасторе, вратарь "россонерри" Антонио Доннарумма стал первым голкипером в истории клуба, который сыграл хотя бы 300 минут, не пропустив ни одного гола.

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Отметим, что 29-летний итальянец является старшим братом вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, также выступающего за "Милан". В четвертьфинале Кубка Италии команда Стефано Пиоли сыграет с "Торино". Встреча пройдет 29 января.

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29-летний итальянец провел первый официальный матч в этом сезоне.

Ранее мы писали, что щведский нападающий Златан Ибрагимович феерически вернулся в европейский футбол. Ибрагимович забил первый гол после возвращения в "Милан". Форвард отличился в матче 19-го тура чемпионата Италии против "Кальяри"

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Ибрагимович впервые забил в официальном матче после возвращения в "Милан". Ранее 38-летний швед отличился в товарищеском матче с "Роденсом".

Кстати, у "Шахтера" хотят забрать бомбардира, с которым клуб едва продлил контракт. На забивного Жуниора Мораеса нацелились сразу два клуба из итальянского чемпионата.

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Милан Италия чемпионат Италии Антонио Доннарумма

Источник: Сегодня|Спорт

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