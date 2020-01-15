Вратарь "Милана" установил уникальный рекорд клуба

Антонио Доннарумма провел первый официальный матч в этом сезоне

Антонио Доннарумма / Фото: Twitter

"Милан" разгромил СПАЛ в матче 1/8 финала Кубка Италии. Как сообщает журналист La Gazzetta Dello Sport Джузеппе Пасторе, вратарь "россонерри" Антонио Доннарумма стал первым голкипером в истории клуба, который сыграл хотя бы 300 минут, не пропустив ни одного гола.

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Отметим, что 29-летний итальянец является старшим братом вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, также выступающего за "Милан". В четвертьфинале Кубка Италии команда Стефано Пиоли сыграет с "Торино". Встреча пройдет 29 января.

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29-летний итальянец провел первый официальный матч в этом сезоне.

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