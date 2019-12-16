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"Не удивительно, что Каталония хочет независимости": Стаховский встал на защиту Зозули

16 декабря, 10:25

Украинский теннисист поддержал футболиста

Зозуля

Зозуля / Фото: Twitter

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Украинский теннисист Сергей Стаховский раскритиковал фанатов "Райо Вальекано", оскорблявших форварда "Альбасете" Романа Зозулю во время матча чемпионата Испании, который в итоге был отменен.

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"Не удивительно, что Каталония хочет независимости. Я бы тоже не хотел жить в одной стране с фанатами "Райо Вальекано", – написал Стаховский.

Напомним, что в феврале 2017 года Зозуля перешел в аренду в "Райо Вальекано" из "Бетиса", но болельщики восприняли патриотично настроенного украинца враждебно. В итоге, Зозуля практически сразу покинул "Райо", не сыграв за клуб ни одного матча. В текущем сезоне "Альбасете" расположился на 12-й строчке, а Райо Вальекано – 15-й.

Тогда же мы сообщали, что в Испании откроют уголовные дела против 17 фанатов, участвовавших в акции против Зозули. Руководство испанского футбола хотело найти не только исполнителей, но и заказчиков акции.

Смотрите, как Зозуля забивал за сборную Украины

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чемпионат Испании Сергей Стаховский Альбасете Роман Зозуля

Источник: Сегодня|Спорт

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