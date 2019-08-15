Не успел прийти: наставник "Реала" хочет покинуть команду

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан планирует подать в отставку. Виной такого решения француза может стать неудача с трансфером полузащитника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".
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Это сильно ухудшило взаимоотношения между президентом "Реала" Флорентино Пересом и Зинедином Зиданом, поскольку по окончанию прошлого сезона тренер получил гарантии приобретения Погба у президента клуба.
Как известно, в марте "Реал" объявил о возвращении Зинедина Зидана. 47-летний француз возглавил "Реал" после того, как с поста главного тренера был уволен Юлена Лопетеги, а впоследствии Сантьяго Солари. Официально новый сезон "Реал" во главе с Зинедином Зиданом откроет 17 августа, когда в стартовом туре Ла Лиги будет на выезде играть против "Сельты".
Ранее главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал будущее в клубе украинского вратаря Андрея Лунина. По его словам, ситуация с игроком разрешится после прибытия команды в Мадрид.
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