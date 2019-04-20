Не входит в планы Сульшера: "МЮ" готов избавиться от лучшего бомбардира

Бельгийский форвард хочет продолжить карьеру за пределами Англии

Ромелу Лукаку. Фото: AFP

Источники в Англии сообщают, что нападающий Ромелу Лукаку может покинуть "Манчестер Юнайтед" в ближайшее трансферное окно. Бельгиец не входит в планы главного тренера "красных дьяволов" Уле-Гуннара Сульшера, который летом проведет масштабное обновление состава. Кстати, мы уже сообщали, что "МЮ" нашел замену Лукаку в Италии.

По информации The Telegraph, "красные дьяволы" готовы будут продать 25-летнего нападающего, если получат достойное предложение. Бельгиец тоже заинтересован в смене команды, так как не доволен количеством игрового времени, которое получает на "Олд Траффорд". Интерес к футболисту проявляют "Интер", "ПСЖ" и "Бавария".

В нынешнем сезоне в составе "Манчестер Юнайтед" Лукаку принял участие в 42 матчах, отметился 15 результативными ударами и 4 голевыми передачами. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, наколотив 16 мячей в Премьер-лиге и 27 в целом во всех турнирах.

Его контракт с манкунианским клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока – 85 миллионов евро.

Недавно мы сообщали, что "Манчестер Юнайтед" обновил клубный рекорд по количеству заработанных пенальти за сезон. Английский клуб 12 раз пробивал "с точки" в текущем сезоне.

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