"Манчестер Юнайтед" хочет продать форварда Лукаку и уже нашел ему замену в Италии
Английский клуб попытается купить Пауло Дибалу или Мауро Икарди
"Манчестер Юнайтед" намерен продать своего лучшего бомбардира Ромелу Лукаку и уже нашел ему замену – это Пауло Диабала из "Ювентуса" или Мауро Икарди из "Интера". Аргентинские футболисты оцениваются в 100 миллионов фунтов каждый, а бельгийца МЮ готов продать за 75 миллионов. Именно столько МЮ заплатил за Лукаку "Эвертону" в 2017 году.
Лукаку был незаменимым при Жозе Моуринью, но потерял место в стартовом составе после прихода в команду Уле-Гуннара Сульшера. При норвежце бельгиец только один матч отыграл полностью, выходя в основном на замены, и забил два гола. Всего в текущем сезоне на его счету 9 голов и 4 ассиста во всех турнирах.
Английские СМИ сходятся во мнении, что Лукаку не подходит под стиль команды Сульшера – он слишком медленный. Ранее "Манчестер Юнайтед" расстался с еще одним любимчиком Моуринью Маруаном Феллаини, который перебрался в Китай.
Что касается Икарди, то "Интер" готов снизить цену на футболиста до 80 миллионов. Футболист побил горшки с руководством куба и даже отказывается играть.
Кстати, Мауро Икарди подарил всем игрокам "Интера" часы за помощь в выигрыше "Золотой бутсы". Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии прошлого сезон.
Несколько лет назад стало известно, что итальянская мафия предлагала переломать ноги футболисту Икарди. Все из-за того, что Икарди увел жену у своего друга футболиста Макси Лопеса. Это была та самая Ванда Нара.
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