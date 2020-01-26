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"Не волнуйтесь, он выжил": датскому легионеру "Динамо" устроили улетные американские горки

26 января, 12:33

На полузащитнике киевлян Дуэлунде по окончании заезда просто не было лица

Миккель Дуэлунд

Миккель Дуэлунд / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В свободное от игр и тренировок время легионеры "Динамо" посетили парк развлечений в Турции. На водных американских горках прокатились уругваец Карлос де Пена, венгр Тамаш Кадар, испанец Фран Соль и датчанин Миккель Дуэлунд, накануне рассказавший, как "Динамо"будет выигрывать Кубок Украины.

Динамо. Американские горки в Турции Видео: Instagram

Судя по видео, которое у себя в Instagram разместил Карлос де Пена, труднее всего справиться с тошнотой во время головокружительных гонок было Миккелю Дуэлунду. Если де Пена во время минутного заезда без умолку кричал во всю глотку, выпуская пар, то Дуэлунд бледнел на глазах. К концу заезду на нем просто не было лица.

Впрочем, Карлос де Пена успокоил болельщиков записью в Instagram: "Не волнуйтесь, Дуэлунд выжил".

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Напомним, на сборе в Турции "Динамо" провело уже четыре матча – киевляне сыграли вничью с "Легией" (1:1), обыграли "Нефтчи" (2:1) и "Вардар" (4:0), после чего уступили "Хайдуку" (0:1).

Смотрите, как "Динамо" вылетало из Лиги Европы

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чемпионат Украины Динамо Киев Миккель Дуэлунд Карлос де Пена

Источник: Сегодня|Спорт

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