"Не заходите в раздевалку чемпионов в костюме": теннисист Стаховский попал под "душ" в Венгрии

В забавную ситуацию попал лучший украинский теннисист Сергей Стаховский. 34-летний киевлянин, который последние годы живет в Будапеште, решил поздравить футболистов "Ференцвароша" со званием чемпионом Венгрии. К тому же тренирует команду соотечественник и друг Стаха – бывший наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров. К слову, на днях полузащитник "Шахтера" стал игроком "Ференцвароша".

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В последнем туре чемпион выиграл у "Мезоковешда" и бурно, с шампанским и криками, отмечал титул в раздевалке. Игроки и персонал "Ференцвароша" отводили душу в разнообразных развлечениях. Стаховского также пустили в раздевалку. Сергей пришел в брюках и рубашке с короткими рукавами. В какой-то момент один из футболистов решил, что теннисист слишком официально выглядит и облил его водой!

Украинец с пониманием отнесся к ситуации, а позже написал в соцсетях: "Никогда не заходите в раздевалку чемпионов одетым, как будто вы идете с любимой на ужин (мой случай на видео)". Смотрите "обливание" на последней минуте ролика.

В начале июня украинец Харатин забил за "Ференцварош" в чемпионате Венгрии.

Смотрите сюжет о том, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

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