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Украинец Харатин забил за "Ференцварош" Реброва в Венгрии в матче с фантастической развязкой

11 июня, 08:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Столичная команда наших соотечественников практически гарантировала себе золотые медали

Драматический поединок выдали в чемпионате Венгрии "Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва и один из аутсайдеров – "Пакш". За столичную команду, напомним, выступает наш полузащитник Игорь Харатин, которого уже вызывали в расположение сборной Украины. Недавно Ребров выиграл в Венгрии дерби, вопреки судейской ошибке.

Основные события в матче развернулись после перерыва. Лидер чемпионата, "Ференцварош", повел в счете 2:0 после голов на 56-й и 81-й минутах. Причем второй мяч в ворота "Пакша" забил 25-летний Харатин, уроженец Мукачево. Он, как и еще один украинец у гостей, Александр Зубков, отыграл весь матч.

Однако это было только начало. Хозяева, которые занимают 10-е место из 12 команд турнира, отчаянно борются за выживание (покидают элиту два клуба), что и подтвердили в концовке. "Пакшу" удалось сравнять счет уже в добавленное арбитром время! А судья не поскупился, "накинув" шесть минут. Сначала аутсайдер забил пенальти на второй добавленной минуте, а на последней – воспользовался ошибкой вратаря "Ференцвароша", который пропустил мяч в ближний угол – 2:2! Правда, с близкой дистанции. Смотрите обзор увлекательной встречи.

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Обидная ничья сильно не повлияла на положение "Ференцвароша": после 28 туров команда опережает "Фехервар" на 9 очков. А "Пакш" оторвался от "Дебрецена", занимающего 11-е место (в зоне вылета), на два балла.

Читайте о том, что тонкий трюк украинского футболиста поразил пользователей соцсетей.

Смотрите, как Ребров принимал участие в матче украинских звезд перед стартом Евро-2012

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футбол Сергей Ребров Ференцварош чемпионат Венгрии Игорь Харатин

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