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Неаполитанский удар: лидер чемпионата Италии рискует вылететь из Кубка страны

13 февраля, 00:34

Ответная полуфинальная встреча состоится 5-го марта

"Интер" - "Наполи"/SSC Napoli

"Интер" - "Наполи"/SSC Napoli

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В первом полуфинальном матче Кубка Италии "Наполи" на "Джузеппе Меацца" практически сотворил сенсацию и переиграл лидера Серии А миланский "Интер" со счетом 1:0. Ранее мы сообщали, что "Интер" уничтожил "Милан" Ибрагимовича, проигрывая по ходу матча 0:2.

Команда Антонио Конте владела инициативой, часто организовывала моменты у чужих ворот, однако пробить Оспину не удалось. Тогда как неаполитанцы своим шансом воспользовались. На 57-й минуте Фабиан Руис обыгрался с Джованни Ди Лоренцо и с линии штрафной площади пробил точно в дальнюю "девятку".

У "Интера" было более получаса, чтобы повлиять на ситуацию и как минимум выравнять счет на табло. Но все попытки миланцев оказались тщетными.

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Ответная встреча состоится 5-го марта. А завтра на том же стадионе, "Джузеппе Меацца", сойдется и вторая пара полуфиналистов – "Милан" и "Ювентус". Напомним, в полуфинальных матчах Кубка Италии действует правило выездного гола, поэтому задел неаполитанцев можно назвать довольно весомым перед ответной встречей.

Смотрите также, как "Интер" переиграл "Милан" со счетом 4:2

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