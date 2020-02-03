Лукаку рекордно ответил Роналду: обзор победы "Интера" над "Удинезе"

Благодаря дублю своего бельгийского нападающего "Интер" продолжает дышать в спину "Ювентусу" в Серии А

Ромелу Лукаку / Фото: Getty Images

"Интер" продолжает погоню за "Ювентусом" в Серии А. В матче 22-го тура чемпионата Италии команда Антонио Конте обыграла на выезде "Удинезе" 2:0, прервав свою серию из трех ничьих с одинаковым счетом 1:1. Таким образом "нерадзурри" до трех очков сократили отставание от лидирующего в турнирной таблице "Юве".

Обзор матча "Удинезе" – "Интер" (0:2)

Победу "Интеру" над "Удинезе" во втором тайме принес дубль 26-летнего бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, ставшего первым игроком в эпоху трехочковой системы в Серии А, которому удалось забить 11 или более голов в первых 11 выездных матчах чемпионата Италии, сообщает Opta.

Голы Лукаку в ворота "Удинезе"

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Интересно, что в последних восьми матчах Лукаку оформил четыре дубля. А всего на его счету 16 забитых мячей в Серии А, он является третьим бомбардиром турнира, отставая от форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду на три мяча, и на девять – от лучшего снайпера текущей Серии А, нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле.

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Напомним, ранее "Ювентус" благодаря дублю Криштиану с пенальти обыграл "Фиорентину" 3:0. Причем Роналду повторил рекорд Давида Трезеге, 15 лет назад также забивавшего за "Юве" в девяти матчах Серии А кряду.

Удинезе – Интер – 0:2

Голы: Лукаку, 64, 71 (с пенальти)

Удинезе: Муссо – Бекао, Де Майо, Нуйтинк (Яяло, 73) – Ларсен, Фофана (Теодорчик, 83), Мандрагора, Де Поль, Сема (Зегелаар, 72) – Окака, Лазанья

Интер: Паделли – Шкриниар, де Врей, Бастони – Мозес (Д'Амброзио, 83), Весино, Барелла, Эриксен (Брозович, 58), Янг – Лукаку, Эспосито (Санчес, 59)

Предупреждения: Ларсен, Лазанья – Барелла, Бастони

Турнирная таблица чемпионата Италии

Смотрите, как "Ювентус" в 22-м туре Серии А громил "Фиорентину"

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