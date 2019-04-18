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"Недоразумение за 13 млн евро": Коноплянку разбомбили в Германии

Сегодня, 11:01

Немецкие СМИ разнесли в пух и прах украинца, приклеив к нему ярлык "статиста с самой высокой зарплатой"

Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка. Фото: Getty Images

Журналист немецкого издания Westdeutsche Allgemeine Zeitung Томас Тартеманн на страницах своего издания разнес в пух и прах украинского вингера "Шальке" Евгения Коноплянку. Статья о нашем легионере вышла под названием: "Самый высокооплачиваемый футболист "Шальке" – всего лишь статист".

Томас Тартеманн напомнил, что трансфер Коноплянки в "Шальке" в 2016 году за 12,5 млн евро стал шестым по величине за всю  историю немецкого клуба. При этом украинский крайний атакующий хавбек сейчас является самым высокооплачиваемым игроком команды. По сведениям WAZ, годовой оклад Евгения в Гельзенкирхене составляет более 4 миллионов евро. Вместе с тем Westdeutsche Allgemeine Zeitung отмечает, что украинец не отрабатывает столь высокую зарплату, сыграв в этом сезоне в Бундеслиге "скудные 12 поединков", десять раз оказавшись на лавке для запасных и пять раз не оказавшись даже в заявке.

Уже дважды подряд Хуб Стевенс не включает Коноплянку в число 18-ти на поединок чемпионата. "Это мое решение. Если у вас под рукой столь обширный отряд футболистов, случается, что кому-то может не найтись места даже в запасе", – объяснил отсутствие украинца в составе на последний матч с "Нюрнбергом" Хуб Стевенс.

Напомним, соглашение Коноплянки с "Шальке" действует до 30 июня 2020 года.

"Но учитывая сегодняшнее положение игрока, покупка Коноплянки может войти в список главных недоразумений в истории клуба", – резюмировал немецкий журналист.

Как сообщалось ранее, Евгений Коноплянка решил покинуть "Шальке". При этом, по данным издания Bild, немецкий клуб тоже не против продажи футболиста, который уже уведомил клуб о своем решении.

Однако есть проблема -  Коноплянка не нужен уже даже в Турции. Президент "Бешикташа" Фикрет Орман несколько раз уже пытался договориться с Евгением, но тот сперва отдал предпочтение переходу в "Севилью", а затем – в "Шальке". После ряда отказов от украинца Орман окончательно охладел к идее подписания Коноплянки и не намерен возвращаться к ней.

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Тег чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, Шальке

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Источники:

Сегодня|Спорт , zbirna.com

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