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Недовольны отдачей: "Малага" попрощается с Селезневым

18 июня, 21:22

Испанский клуб не будет выкупать контракт Бланко Лещука

Евгений Селезнев
Евгений Селезнев.

Украинский форвард Евгений Селезнев и его аргентинский коллега по амплуа Густаво Бланко-Лещук в ближайшее время покинут "Малагу". Как стало известно, испанский клуб не будет активировать опцию покупки у "Шахтера" 27-летнего Бланко-Лещука за 2,5 миллиона евро. Вследствие невыхода в Примеру на предстоящий сезон бюджет "анчоусов" будет пересмотрен в сторону уменьшения, а потому клуб не сможет позволить себе покупку футболиста.

Что касается Селезнева, то в "Малаге" недовольны отдачей от 33-летнего украинца и не планируют продлевать с ним трудовое соглашение, срок действия которого истекает в конце июня. Изначально контракт Селезнева подписывался на полгода с опцией пролонгации на два года, которая зависела от выступлений футболиста.

Сезон-2018/19 Бланко-Лещук провел в "Малаге" на правах аренды, отличившись 9 голами и 8 ассистами в 41 поединке. Селезнев пришел в стан "анчоусов" во время зимнего трансферного окна и провел лишь 12 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

Ранее Густаво Бланко Лещук признался, что делает украинский паспорт. Но также нон ждет звонка от тренерского штаба украинской сборной.

Напомним, что сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале мундиаля наша команда обыграла Южную Корею со счетом 3:1, а накануне герои вернулись на родину:


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Тег Евгений Селезнев, Малага, Густаво Бланко Лещук

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sport.ua

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