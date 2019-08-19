Немцы рассудят матч "Эспаньол" – "Заря" в Лиге Европы

Тобиас Штилер / Фото: Getty Images

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит первый матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы между испанским "Эспаньолом" и луганской "Зарей". Поединок пройдет 22 августа в пригороде Барселоны на стадионе "Корнелья-Эль Прат". Время начала – в 22:00 по киевскому времени.

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Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром будет 38-летний Тобиас Штилер из Германии. Помогать ему будут соотечественники Мики Пикель и Кристиан Гиттельманн. Четвертый арбитр – Харм Осмерс.

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Букмекеры считают "Эспаньол" фаворитом первого матча: коэффициент на победу команды Руби – 1.30, на ничью – 4.75, на победу "Зари" – 8.25. Если считать в процентном соотношении, то вероятность победы "Зари" всего 11%.

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Напомним, что в стартовом туре нового сезона чемпионата Испании "Эспаньол" всухую дома проиграл "Севилье":

В свою очередь перед еврокубковой битвой "Заря" потерпела первое поражение в чемпионате Украины. Команда Виктора Скрипника уступила прямому конкуренту на бронзовые награды Александрии, которая в Лиге Европы будет стартовать с группового этапа.

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