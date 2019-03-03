Немецкий клуб помогает своим фанатам сбросить лишний вес

Каждый из участвующих в программе фанатов уже потерял по семь килограмм

Фото: Twitter

Немецкий клуб помогает своим фанатам сбросить лишний вес //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bd2/b78/5c7bd2b784ac6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bd2/b78/5c7bd2b784ac6.jpg 2019-03-03T15:14:35+02:00 Футбол Каждый из участвующих в программе фанатов уже потерял по семь килограмм

Дортмундская "Боруссия" запустила специальную программу для своих поклонников возрасте от 34 до 65 лет, страдающих от избыточного веса и ожирения. Порграмма под названием FuBballfans im Training – футбольные болельщики на тренировке, включает в себя 12-недельный курс, состоящий из двух частей: теоретической и практической, с футбольными тренировками.

Сообщается, что каждый из участвующих в программе фанатов уже потерял по семь килограмм.

Ранее мы писали, что от "Динамо" требуют 9 миллионов за Ярмоленко. Черниговская СДЮШОР "Юность" хочет от киевского клуба свою долю за трансфер Ярмолы в "Боруссию" в 2017 году. Напомним, вингер тогда перебрался из киевского "Динамо" в немецкий клуб за 25 млн евро.

Напомним, что в стартовом туре 24-тур чемпионата Германии в пятницу лидера турнирной таблицы "Боруссии" уступил "Аугсбургу" и позволил "Баварии" сравняться с ними по очкам. Матч вынесли на будний день, потому что в следующий вторник дортмундцам предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Напомним, в первом матче в Лондоне "Тоттенхэм" разгромил "Боруссию" со счетом 3:0. Но к важному поединку подопечные Люсьена Фавра будут готовиться в плохом настроении.

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