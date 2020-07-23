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Неудачник из "ПСЖ" и "Арсенала" вернулся главным тренером в чемпионат Испании

23 июля, 15:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Баск Унаи Эмери возглавил "Вильярреал", который в прошлом сезоне Ла Лиги занял пятое место

В четверг официально о назначении главного тренера объявил испанский "Вильярреал". Команду, которая стала пятой в чемпионате 2019/2020, будет тренироваться 48-летний Унаи Эмери. Напомним, в конце прошлого года "Арсенал" уволил Эмери.

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Несмотря на свой довольно молодой как для тренера возраст, Эмери имеет за плечами солидный опыт. В Испании он тренировал "Альмерию", "Валенсию" и "Севилью", с которой трижды подряд выигрывал Лигу Европы. В том числе – в финале 2015 года у украинского "Днепра". Был вояж в московский "Спартак", где Унаи не продержался и полгода. В 2016-2018 гг. он без особого блеска возглавлял "Пари Сен-Жермен", а в 2018-19 гг. – лондонский "Арсенал". О назначении уроженца Страны Басков объявили на официальной странице в Twitter.

В "Вильярреале" Эмери заменит Хави Кальеху, который руководил командой с 2017 года с небольшим перерывом.

Читайте также:"Реал" обыграл "Вильярреал" и досрочно стал чемпионом.

Смотрите, как "Арсенал" проиграл "Айнтрахту" в Лиге Европы, после чего уволил Унаи Эмери

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