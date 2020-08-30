Неугомонный Ибрагимович не хочет быть маскотом, но собирается пошуметь в Милане

Эксцентричный шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал подписание нового контракта с итальянским "Миланом". Напомним, что в последнем туре минувшей Серии А Ибра забил с игры, не реализовал пенальти, но обеспечил разгром "Кальяри".

"Все детали улажены и я могу вернуться туда, где чувствую себя как дома. Как я всегда говорил, я здесь не для того, чтобы быть маскотом. Я здесь, чтобы давать результат и помогать команде, тренеру и клубу. Мы хорошо играли во второй части минувшего сезона, но нам не удалось выиграть трофеи. Этот чемпионат я начинаю вместе с командой, мы должны продолжить начатое. Привет всем болельщикам. Надеюсь, вы сможете скоро вернуться на стадион и помочь нам. Давайте пошумим на "Сан-Сиро" вместе", — сказал Ибрагимович на видео в Twittter.

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Напомним, что Ибрагимович перешел в "Милан" в январе 2020 года из "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента. В минувшем сезоне 38-летний швед провел за итальянский клуб 18 матчей и забил в них 10 мячей. "Россо-нери" в Серии А заняли 6 место. Ранее форвард выступал за "Милан" с 2010-го по 2012 год, а в 2011-м стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.

Смотрите, как Ибрагимович забивал за "Милан"

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