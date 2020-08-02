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Шоу Ибрагимовича в "Милане": забил с игры, не реализовал пенальти, но обеспечил разгром "Кальяри"

2 августа, 08:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Красно-черная" команда Милана заняла шестое место в Италии и выступит в Лиге Европы

В воскресенье завершается последний из национальных чемпионатов "большой пятерки" Европы. В субботу прошли пять поединков итальянской Серии А. Вашему вниманию – прогноз, расписание и результаты заключительного тура чемпионата Италии. В одном из матчей "Милан" ярко попрощался с сезоном 2019/2020, но не со своим харизматическим лидером Златаном Ибрагимовичем.

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На этой неделе Ибрагимович оформил два рекорда в игре "Милана" с "Сампдорией". В субботу вечером 38-летний шведский форвард снова постарался – в матче с "Кальяри". В первом тайме Златан не переиграл с 11-метрового вратаря команды с Сардинии, но во втором тайме пробил-таки его пушечным ударом. При третьем голе мощный нападающий поучаствовал в отборе мяча, что привело к очередному взятию ворот середняка – 3:0. Смотрите обзор матча "Милан" – "Кальяри" на знаменитом стадионе "Сан-Сиро".

"Россо-нери" заняли шестое место в чемпионате Италии и выступят в Лиге Европы. Ибрагимович, который за полсезона забил 10 мячей (из них всего два – с пенальти), вроде бы согласился продолжить контракт с клубом.

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