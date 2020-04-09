Невероятная работа: фанат слепил портрет Месси из пластилина

Болельщик испанской "Барселоны" настолько соскучился по футболу, что во время карантина слепил портрет лидера каталонцев Лионеля Месси из пластилина. Видео невероятной работы было опубликовано в официальном канале "Барселоны" в Twitter.

Умелец полностью скопировал образ аргентинского футболиста и даже повторил локоны его волос. Все детали лица сделаны из пластилина, кроме бороды и бровей – эти элементы были нанесены с помощью краски.

Некоторое время назад студент из Китая вырезал портреты Криштиану Роналду и Месси на арбузе. Творчество было приурочено к чемпионату мира 2018 года. Во время изготовления своих творений он пользовался только маленьким ножиком.

Ранее мы писали, что самолет Месси совершил аварийную посадку в аэропорту Брюсселя из-за неисправности. Аргентинского футболиста не было на борту его собственного лайнера. Личный самолет Месси приобрел относительно недавно, в 2018 году, за 13 миллионов евро.

Ранее мы писали, что Месси объявил, что игроки "Барселоны" пошли на снижение зарплаты. Доходы футболистов понизят на 70 процентов, чтобы выплачивать деньги всем сотрудникам клуба.

Смотрите, как Месси забивал в ворота дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов:

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