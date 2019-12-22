Невероятная стабильность: лишь один раз за 10 лет Месси не сумел забить 50 голов за год

Аргентинский футболист наколотил полсотни мячей за календарный год в шестой раз подряд

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил очередное достижение. В матче 18-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (4:1) аргентинец отличился забитым голом на 69-й минуте встречи. Благодаря этому мячу Месси довел количество своих голов в 2019 году до 50 – он забивает не менее полсотни мячей в шестой раз подряд и в девятый раз за последние 10 лет.

Ранее преодолеть эту отметку Месси удавалось в 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах. Самым же результативным годом для аргентинца оказался 2012-й, когда он наколотил сумасшедшее количество – 91 мяч.

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Напомним, что сыновья Месси вручили ему "Золотой мяч" перед матчем, после чего Лео оформил хет-трик. Аргентинский нападающий "Барселоны" обошел Роналду по хет-трикам в чемпионате Испании.

Добавим, что Месси в рекордный шестой раз завоевал "Золотой мяч". В борьбе за звание лучшего футболиста года Лионель опередил Криштиану Роналду и Вирджила ван Дейка. Ранее "Золотой мяч" Месси выигрывал в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 годах.

Читайте, как 17-летний Месси дебютировал в Лиге чемпионов в матче против "Шахтера" в Донецке (0:2).

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