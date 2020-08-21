Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Невероятный бельгиец Лукаку установил сразу три рекорда за один матч Лиги Европы, догнав Роналдо

21 августа, 23:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Форвард "Интера" забил в 11-м матче еврокубка подряд и 34-й раз в сезоне 2019/2020

В финальном поединке Лиги Европы 2019/2020 произошло сразу несколько примечательных событий. Наш сайт ведет онлайн матча "Севилья" – "Интер".

Реклама

27-летний нападающий итальянского клуба Ромелу Лукаку вошел в историю сразу по нескольким причинам. Оказывается, бельгиец забил самый быстрый мяч в финальных поединках Лиги Европы. На четвертой минуте он заработал пенальти, а затем хладнокровно его реализовал.

При этом Лукаку забил мяч в 11-м матче второго по значимости еврокубка подряд! Этот также рекорд турнира. Собственно, рубеж в 10 голов уже был достижением. Напомним, в сезоне 2018/2019 форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", а прошлым летом перебрался в Милан.

Реклама

Кроме того, Ромелу забил 34 мяча во всех матчах сезона 2019/2020, что является повторением рекорда для новичка "Интера". Достижение в сезоне 1997/1998 установил бразильский форвард Роналдо.

Читайте также: голевая феерия в финале Лиги Европы: "Севилья" и "Интер" (видео).

Правда, в концовке основного времени Лукаку помог Диего Карлосу отправить мяч в ворота уже своей команды, после чего "Севилья" на 74-й минуте вышла вперед – 3:2.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Россия, не надо нам помогать!" Звездный белорусский футболист выступил с эмоциональным обращениемФутбол
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мира
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мираФутбол
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейна
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейнаФутбол
Битва за финал! Онлайн матча
Битва за финал! Онлайн матча "Интер" – "Шахтер" в Лиге ЕвропыФутбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Интер" – "Шахтер" в полуфинале Лиги ЕвропыФутбол
Позор
Позор "Барселоны" в смешных фотожабах: Месси сравнили с козлом и уткойЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять