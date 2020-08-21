Невероятный бельгиец Лукаку установил сразу три рекорда за один матч Лиги Европы, догнав Роналдо

Форвард "Интера" забил в 11-м матче еврокубка подряд и 34-й раз в сезоне 2019/2020

В финальном поединке Лиги Европы 2019/2020 произошло сразу несколько примечательных событий. Наш сайт ведет онлайн матча "Севилья" – "Интер".

Реклама

27-летний нападающий итальянского клуба Ромелу Лукаку вошел в историю сразу по нескольким причинам. Оказывается, бельгиец забил самый быстрый мяч в финальных поединках Лиги Европы. На четвертой минуте он заработал пенальти, а затем хладнокровно его реализовал.

При этом Лукаку забил мяч в 11-м матче второго по значимости еврокубка подряд! Этот также рекорд турнира. Собственно, рубеж в 10 голов уже был достижением. Напомним, в сезоне 2018/2019 форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", а прошлым летом перебрался в Милан.

Реклама

Кроме того, Ромелу забил 34 мяча во всех матчах сезона 2019/2020, что является повторением рекорда для новичка "Интера". Достижение в сезоне 1997/1998 установил бразильский форвард Роналдо.

Читайте также: голевая феерия в финале Лиги Европы: "Севилья" и "Интер" (видео).

Правда, в концовке основного времени Лукаку помог Диего Карлосу отправить мяч в ворота уже своей команды, после чего "Севилья" на 74-й минуте вышла вперед – 3:2.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама