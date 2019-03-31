Невероятный пенальти в ЮАР: вратарь отбил удар, но небеса загнали мяч в сетку
Голкипер уже отпраздновал сейв, а бьющий схватился за голову от отчаяния, но тут случилось нечто невообразимое
Невероятно курьезный гол был забит в ЮАР. Это произошло на турнире Future Champions в матче между юношескими командами московского "Спартака" и южноафриканского "Орландо Пайрет". В игровое время соперники не смогли определить победителя и пришлось прибегнуть к серии послематчевых пенальти.
Вратарь "Орландо" Блейк Франзен потащил удар московского футболиста Влада Шитова и сразу же начал ликовать. Шитов, в свою очередь, схватился за голову от отчаяния. Но, как оказалось, голкипер рано начал радоваться, а Шитов – преждевременно расстроился. Ведь мяч после сейва Блейка взмыл высоко вверх, а после приземления стукнулся о газон и неожиданно залетел в ворота – к невероятному удивлению голкипера, бьющего и всех зрителей.
Тем не менее ошибка вратаря "пиратов" не спасла "Спартак": "Орландо" одержал победу по пенальти со счетом 8:7 и стал обладателями кубка.
Игрок "Спартака" и голкипер "Орландо". Фото Twitter
Как сообщалось ранее, в Англии вратарь Каспер Шмейхель забил потрясающий гол пяткой.
Также сообщалось, что в Италии судья отменил "гол года", забитый ударом с центра поля.
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