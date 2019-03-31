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Невероятный пенальти в ЮАР: вратарь отбил удар, но небеса загнали мяч в сетку

Сегодня, 19:28

Голкипер уже отпраздновал сейв, а бьющий схватился за голову от отчаяния, но тут случилось нечто невообразимое

Герои курьеза - игрок "Спартака" и кипер "Орландо"
Герои курьеза - игрок "Спартака" и кипер "Орландо". Фото: Twitter
Невероятный пенальти в ЮАР: вратарь отбил удар, но небеса загнали мяч в сетку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0e9/0de/5ca0e90de8ef3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0e9/0de/5ca0e90de8ef3.png Футбол Голкипер уже отпраздновал сейв, а бьющий схватился за голову от отчаяния, но тут случилось нечто невообразимое

Невероятно курьезный гол был забит в ЮАР. Это произошло на турнире Future Champions в матче между юношескими командами московского "Спартака" и южноафриканского "Орландо Пайрет". В игровое время соперники не смогли определить победителя и пришлось прибегнуть к серии послематчевых пенальти.

Вратарь "Орландо" Блейк Франзен потащил удар московского футболиста Влада Шитова и сразу же начал ликовать. Шитов, в свою очередь, схватился за голову от отчаяния. Но, как оказалось, голкипер рано начал радоваться, а Шитов – преждевременно расстроился. Ведь мяч после сейва Блейка взмыл высоко вверх, а после приземления стукнулся о газон и неожиданно залетел в ворота – к невероятному удивлению голкипера, бьющего и всех зрителей.

Тем не менее ошибка вратаря "пиратов" не спасла "Спартак": "Орландо" одержал победу по пенальти со счетом 8:7 и стал обладателями кубка.

Игрок "Спартака" и голкипер "Орландо". Фото Twitter

Как сообщалось ранее, в Англии вратарь Каспер Шмейхель забил потрясающий гол пяткой.

Также сообщалось, что в Италии судья отменил "гол года", забитый ударом с центра поля.

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Тег футбол, гол, Спартак Москва

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Сегодня|Спорт

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