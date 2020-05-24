Невероятный разгром в Бундеслиге: "Лейпциг" по сумме двух встреч разбил "Майнц" с безумным счетом 13:0

К восьми ноябрьским мячам в ворота "Майнца" "быки" из Лейпцига добавили еще пять "сухих" голов

В чемпионате Германии по футболу зафиксирован самый крупный разгром с момента возобновления соревнований после паузы, связанной с пандемией коронавируса. "Лейпциг" в гостях при пустых трибунах уничтожил "Майнц" со счетом 5:0. Ранее "Аугсбург" обыграл в гостях "Шальке", но сделал это не так унизительно для соперника (3:0).

Героем матча "Майнц" – "Лейпциг" стал нападающий "быков" Тимо Вернер, который по окончании сезона надеется перебраться к Юргену Клоппу в "Ливерпуль". "Ноль пятым", как называют в Германии "Майнц", Вернер отгрузил три мяча.

Видео голов матча "Майнц" – "Лейпциг" (0:5)

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"Майнц"- "Лейпциг"- 0:5

Голы: Вернер, 11, 48, 75, Поульсен, 23, Забитцер, 36

Напомним, что в первом круге "Лейпциг" обыграл "Майнц" дома 8:0. То есть – 13:0 по сумме двух встреч. Лишь однажды в истории Бундеслиги разница мячей в двух матчах одного сезона была больше. В сезоне-1984/85 менхенгладбахская "Боруссия" победила "Айнтрахт" из Брауншвейга с общим счетом 14:0 (10:0, 4:0).

Реклама "Лейпциг", Кампль и Вернер / Фото: Reuters В тренде Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов

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Отметим, что воскресная победа позволила "Лейпцигу" подняться на третье место в турнирной таблице Бундеслиги, обойдя "Байер". Тогда как "Майнц" идет 15-м – невдалеке от зоны вылета.

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