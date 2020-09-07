Невеста Криштиану Роналду стала украшением Венецианского кинофестиваля

Джорджина позировала в розовом платье перед премьерой фильма известного режиссера

Невеста звезды сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес посетила всемирно известный Венецианский кинофестиваль. Красотка позировала на красной дорожке в элегантном розовом платье перед премьерой нового короткометражного фильма испанского режиссера Педро Альмодовара "Голос человека", сообщает Reuters.

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Джорджина покрасовалась перед камерами, похваставшись своей фигурой с разных ракурсов, также специально для фото надела защитную маску в тон наряду. Фото с мероприятия девушка разместила на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Вслед за ней на красной дорожке появился режиссер картины Педро Альмодовар в сопровождении главной героини фильма британской актрисы Тильды Суинтон.

30-минутный фильм "Голос человека" основан на одноименной пьесе Жана Кокто, Альмадовар лично написал сценарий и поставил картину. В нем Суинтон – женщина, партнер которой оставляет ее, чтобы жениться на другой женщине.

Ранее мы писали, что Джорджина Родригес заинтриговала подписью к фото с Криштиану Роналду. Поклонники пары считают, что вскоре должна состояться свадьба.

Джорджина Родригес в бассейне

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