"Просто идеальная": формы невесты Роналду во время купания свели с ума ее подписчиков

Пока Криштиану Роналду с "Ювентусом" громит соперников в чемпионате Италии, его эффектная невеста Джорджина продолжает баловать подписчиков в Instagram своими шикарными фото с отдыха на яхте. Ранее Джорджина Родригес показала, кто ей нравится даже больше, чем Роналду. Признание пышногрудой испанки прозвучало на яхте, где они с нападающим отдыхали после победного для Криштиану матча с "Болоньей".

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На сей раз возлюбленная португальской звезды выходила из воды в одиночестве. Но делала это так искусно, что окружающие не могли не восхититься ее точеной фигуркой: "Ты – просто идеальная". Хотя сама Джорджина отметила, что все это – для любви всей ее жизни.

Ранее невеста Роналду рассказала, что ей было стыдно тренироваться с футболистом на карантине. Джорджина привыкла работать дома, когда Криштиану готовился с командой.

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А самому Роналду уже сегодня в рамках Серии А предстоит сыграть в туринском дерби. Смотрите прогноз на матч чемпионата Италии "Ювентус" – "Торино".

Смотрите обзор последнего матча Криштиану Роналду

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