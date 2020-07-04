Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Просто идеальная": формы невесты Роналду во время купания свели с ума ее подписчиков

4 июля, 16:19

Елена Павлова Елена Павлова

Возлюбленная португальской звезды выходила из воды в одиночестве

Пока Криштиану Роналду с "Ювентусом" громит соперников в чемпионате Италии, его эффектная невеста Джорджина продолжает баловать подписчиков в Instagram своими шикарными фото с отдыха на яхте. Ранее Джорджина Родригес показала, кто ей нравится даже больше, чем Роналду. Признание пышногрудой испанки прозвучало на яхте, где они с нападающим отдыхали после победного для Криштиану матча с "Болоньей".

Реклама

Читайте также: Даже сестра Роналду удивилась: Джорджина Родригес поразила своим видом на яхте

На сей раз возлюбленная португальской звезды выходила из воды в одиночестве. Но делала это так искусно, что окружающие не могли не восхититься ее точеной фигуркой: "Ты – просто идеальная". Хотя сама Джорджина отметила, что все это – для любви всей ее жизни.

Ранее невеста Роналду рассказала, что ей было стыдно тренироваться с футболистом на карантине. Джорджина привыкла работать дома, когда Криштиану готовился с командой.

Реклама

А самому Роналду уже сегодня в рамках Серии А предстоит сыграть в туринском дерби. Смотрите прогноз на матч чемпионата Италии "Ювентус" – "Торино".

Смотрите обзор последнего матча Криштиану Роналду

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

яхта Криштиану Роналду Джорджина Родригес

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 32-го тура чемпионата Англии:
Результаты 32-го тура чемпионата Англии: "Манчестер Сити" больно бьет "Ливерпуль"Футбол
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещание
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещаниеФутбол
У
У "Шахтера" новый дизайн клубного автобуса: смотрите фото машины чемпионовЧУ по футболу
Одноклубник Роналду расплакался на вечеринке по случаю перехода к Месси: появилось видео
Одноклубник Роналду расплакался на вечеринке по случаю перехода к Месси: появилось видеоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять