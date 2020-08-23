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Джорджина Родригес заинтриговала подписью к фото с Криштиану Роналду

23 августа, 18:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Поклонники пары считают, что вскоре должна состояться свадьба

Невеста футболиста итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес заинтриговала своих подписчиков фото с возлюбленным и заставила фанатов гадать, что же может значить подпись под ним. Ранее мы писали, что во время отпуска Криштиану Роналду нырнул без снаряжения и достал до дна.

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На своей странице в Instagram Джорджина выложила фото, на котором она позирует вместе с Криштиану, а под ним написала: "Дааа!".

INSTAGRAM
INSTAGRAM

Естественно, поклонники пары начали фантазировать, что Роналду наконец-то сделал предложение девушке и вскоре они сыграют свадьбу.

Кстати, слухи о свадьбе португальского футболиста ходили еще в прошлом году. Тогда писали, что Криштиану Роналду тайно женился в Марокко. Причиной того, что церемония прошла тайно, называют то, что Джорджина плохо ладит с матерью Криштиану. Однако официального подтверждения так и не появилось.

Ранее мы писали, что невеста Роналду показала спящих детей футболиста на палубе яхты. Джорджина уложила детей спать, а сама принялась делать селфи.

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Смотрите, как Криштиану Роналду играется с детьми:

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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футболист Криштиану Роналду WAGs Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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