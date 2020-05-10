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Невеста Роналду распродает личные вещи футболиста на аукционе

10 мая, 11:44

Александр Трикиша

Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом в Испании

Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес выставила на аукцион футболку португальца с автографом. Вырученные средства пойдут на помощь испанским больницам в борьбе с коронавирусом.

"Сейчас мы все переживаем очень трудные времена. Больницы, медсестры, врачи, весь медицинский персонал и все, кто заболел коронавирусом, действительно нуждаются в нашей помощи. Испания очень сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Вот почему я решила помочь. Я выбрала четыре красивых предмета одежды и футболку "Ювентуса", подписанную Роналду. Вся сумма от продажи будет пожертвована испанским больницам для борьбы с COVID-19", – написала Родригес в Instagram.

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что возлюбленная Роналду похвасталась пикантным фото, показав результат усердных тренировок. Джорджина Родригес решила раздеться до пояса, чтобы развесить одежду.

Кстати, мы уже писали, что Криштиану Роналду наконец-то вернулся в Италию, но теперь должен пересидеть двухнедельный карантин. Португалец еще в марте улетел на Мадейру на "несколько дней", но оставался на острове почти два месяца.

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Роналду улетел на Мадейру из-за инсульта у матери:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин коронавирус аукционы Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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