Невеста Роналду распродает личные вещи футболиста на аукционе

Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес выставила на аукцион футболку португальца с автографом. Вырученные средства пойдут на помощь испанским больницам в борьбе с коронавирусом.
"Сейчас мы все переживаем очень трудные времена. Больницы, медсестры, врачи, весь медицинский персонал и все, кто заболел коронавирусом, действительно нуждаются в нашей помощи. Испания очень сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Вот почему я решила помочь. Я выбрала четыре красивых предмета одежды и футболку "Ювентуса", подписанную Роналду. Вся сумма от продажи будет пожертвована испанским больницам для борьбы с COVID-19", – написала Родригес в Instagram.
Ранее мы писали, что возлюбленная Роналду похвасталась пикантным фото, показав результат усердных тренировок. Джорджина Родригес решила раздеться до пояса, чтобы развесить одежду.
Кстати, мы уже писали, что Криштиану Роналду наконец-то вернулся в Италию, но теперь должен пересидеть двухнедельный карантин. Португалец еще в марте улетел на Мадейру на "несколько дней", но оставался на острове почти два месяца.
Роналду улетел на Мадейру из-за инсульта у матери:
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