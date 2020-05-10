Невеста Роналду распродает личные вещи футболиста на аукционе

Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом в Испании

Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес выставила на аукцион футболку португальца с автографом. Вырученные средства пойдут на помощь испанским больницам в борьбе с коронавирусом.

"Сейчас мы все переживаем очень трудные времена. Больницы, медсестры, врачи, весь медицинский персонал и все, кто заболел коронавирусом, действительно нуждаются в нашей помощи. Испания очень сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Вот почему я решила помочь. Я выбрала четыре красивых предмета одежды и футболку "Ювентуса", подписанную Роналду. Вся сумма от продажи будет пожертвована испанским больницам для борьбы с COVID-19", – написала Родригес в Instagram.

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Ранее мы писали, что возлюбленная Роналду похвасталась пикантным фото, показав результат усердных тренировок. Джорджина Родригес решила раздеться до пояса, чтобы развесить одежду.

Кстати, мы уже писали, что Криштиану Роналду наконец-то вернулся в Италию, но теперь должен пересидеть двухнедельный карантин. Португалец еще в марте улетел на Мадейру на "несколько дней", но оставался на острове почти два месяца.

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Роналду улетел на Мадейру из-за инсульта у матери:

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