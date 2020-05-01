Эффект на ягодицы: возлюбленная Роналду похвасталась пикантным фото, показав результат усердных тренировок

Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, порадовала своих поклонников в Instagram пикантной фотографией. Девушка опубликовала снимок, на котором развешивает белье на сушилке во дворе дома. На кадре девушка стоит спиной к камере лишь в одних стрингах, кроссовках, кофте и кепке. Таким образом, Джорджина показала эффект от домашних тренировок на ягодицы.

"Одежда на свежем воздухе", – написала Родригес в социальной сети.

Криштиану встречается с Джорджиной с 2016 года. В 2017 году у пары родился ребенок. Также у Роналду есть еще три старших ребенка от суррогатных матерей.

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Напомним, Криштиану вместе с семьей находится в Португалии и не спешит возвращаться в Турин несмотря на призывы "Ювентуса". Португальца обвинили в "сливе" информации о возможном заражении его одноклубника.

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