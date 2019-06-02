Невозможно смотреть без слез: объятия капитана "Ливерпуля" с больным раком отцом после выигрыша ЛЧ

Самое душещипательное видео со стадиона в Мадриде

Джордан Хендерсон и его отец Брайан. Фото: Getty Images

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон после победы в финальном матче Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (2:0) подошел к зоне для фотокорреспондентов – там находился отец футболиста Брайан. Уже несколько лет он проходит лечение от рака горла. После того как у отца Хендерсона обнаружили это заболевание, он попросил сына не видеться с ним на протяжении всего процесса восстановления. Однако для финала Лиги чемпионов Хендерсон-старший все же сделал исключение. Во время объятий с отцом капитан "Ливерпуля" не сдерживал слез.

"Это был конец 2013 года. Отец усадил нас за стол. По тону его голоса догадался о том, что что-то не так. После он сказал, что ему диагностировали рак горла, – вспоминал ранее капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон. – Это был один из таких моментов, когда сердце уходит в пятки. Отец попросил нас не волноваться и сказал, что всё будет хорошо. Он сказал мне, что, если бы я продолжал играть настолько хорошо, насколько могу, это бы сделало его сильнее и помогло восстановиться скорее. Именно это я и постарался сделать. С тех пор каждый раз, когда я пересекал белую линию поля, думал об отце. Думал о том, что сделал во время матча и помогло ли это. С этого момента определённо чувствовал себя сильнее. Это событие изменило моё мировоззрение и сделало меня мужчиной".

Как мы писали ранее, назван сумасшедший рекорд, побитый "Ливерпулем" в Лиге чемпионов. Наряду с трофеем мерсисайдцы получат от УЕФА беспрецедентные призовые – 113 миллионов евро. До "Ливерпуля" рекордом призовых за один сезон в Лиге чемпионов мог похвастаться "Ювентус, который заработал 109 миллионов евро в 2017 году. Правда, тогда туринцы оказились лишь финансовыми победителями турнира, в финале которого они были повержены "Реалом" со счетом 1:4.

Также сообщалось, что в истории с полуголой американкой, выбежавшей на поле в финале ЛЧ, обнаружился российский след. Эротическое выбегание Кинси Волански в матче "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" добавило ей полтора миллионов подписчиков. Как пишут СМИ, за этой выходкой может стоять российский блогер из США Виталий Здоровецкий, который выбегал на поле в финале чемпионата мира-2014.

Обзор победы "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" в финале ЛЧ-2019:

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