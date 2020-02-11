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Неймар избавился от розового ирокеза и закосил под Моуринью

11 февраля, 10:46

Бразильский футболист показал свой новый образ в Instagram

Неймар. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Неймар. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар снова изменил свой имидж. В начале февраля бразильский нападающий удивил всех своим розовым ирокезом, но с такой экстравагантной прической самый дорогой футболист мира проходил недолго. Накануне он избавился от розовых волос и предстал перед своими подписчиками в Instagram абсолютно лысым.

Недавно на такой же шаг решился знаменитый тренер Жозе Моуринью. Португалец постригся налысо после победы над "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, и в сети сразу же подшутили, что коуч "Тоттенхэма" косит под испанца. Правда, история этой прически намного банальнее. "Когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядят ужасно", – объяснил свое решение португалец.

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Кстати, вчера грянул очередной скандал, связанный с Неймаром. Лидера "ПСЖ" обвиняют в организации сети VIP-проституции. Бразильская модель Нажила Триндади, которая обвиняла Неймара в изнасиловании в прошлом году, будет готовить новый судебный иск против бразильского нападающего.

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Смотрите, как Неймар забивал за "ПСЖ":

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прическа псж Неймар

Источник: Сегодня|Спорт

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