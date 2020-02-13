Неймар нам и не нужен: футболисты "ПСЖ" "закатали в газон" соперника в Кубке Франции

Кавани и компания разгромили "Дижон" / Фото: Reuters

Жестоко обошлись с болельщиками "Дижона" в Кубке Франции футболисты "Пари Сен-Жермен". Вчера поздно вечером в четвертьфинальном матче столичные гости разбили одного из аутсайдеров чемпионата Франции на его поле со счетом 6:1. Примечательно, что парижане играли без своего лидера атак бразильца Неймара, а итальянский форвард Мауро Икарди так и остался в запасе. Напомним, в прошлом году "ПСЖ" проиграл "Ренну" в финале Кубка Франции.

Матч получился уникальным. Ирония судьбы и ужас состоит в том, что все шесть ударов парижан в створ ворот хозяев завершились голами! Правда, и единственный удар "Дижона" в "рамку" гостей также привел к забитому мячу. Причем "ПСЖ" повел уже на первой минуте после автогола, но команде Дижона удалось отыграться на 13-й минуте – 1:1. Казалось, завяжется борьба. Однако за минуту до окончания первой половины Килиан Мбаппе таки вывел гостей вперед. А во втором тайме его партнеры довели счет до неприличного. Дубль сделал испанец Пабло Сарабия, по разу отличились бразилец Тьяго Силва и француз Сену Кулибали.

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В еще одной четвертьфинальной паре было значительно интереснее. "Лион" сумел пройти "Марсель" благодаря единственному голу на 81-й минуте – 1:0. Еще одним полуфиналистом стал "Ренн", расправившийся со скромным "Бельфором" – 3:0.

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