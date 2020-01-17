Неймар останется в "ПСЖ" только при одном условии

Неймар / Фото: Reuters

Бразильский нападающий Неймар может продлить контракт с французским "Пари Сен-Жермен", несмотря на все разногласия, которые были между игроком и клубом, сообщает ESPN. Решение будет принято в апреле-мае и будет зависеть от результатов "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

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Соглашение 27-летнего бразильца с клубом действует еще 2,5 года, но неформальные переговоры между отцом игрока и спортивным директором парижан Леонардо уже состоялись.

Мбаппе, Кавани и Неймар / Фото: Reuters Реклама

Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро. В составе клуба он дважды стал чемпионом Франции. В текущем сезоне нападающий провел за "Пари Сен-Жермен" 15 матчей и забил 13 голов.

Ранее, мы рассказывали, что в конце прошлого года Неймар засветился в Париже с россиянкой- Сашей-"убийцей" из Магадана.Недавно девушка сыграла главную роль в боевике Люка Бессона "Анна" – о советской разведчице-киллере, которая прикрывала настоящую профессию работой моделью.

Смотрите, как забивает Неймар

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