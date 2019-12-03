Неймар после потопа идет на "канареек": расписание и результаты 16-го тура чемпионата Франции

В чемпионате Франции посреди недели, со вторника, 3 декабря, по среду, 4 декабря, проходят матчи 16-го тура. Главное внимание приковано к поединкам лидеров "Анже" – "Марсель" и "ПСЖ" против "канареек" из "Нанта". Ниже – расписание тура с телетрансляциями, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица французской Лиги 1.
Напомним, центральный матч предыдущего тура "Монако" – "ПСЖ" был отменен из-за ливней. Его сыграют уже в следующем году, 15 января.
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Чемпионат Франции по футболу, 16 тур
Вторник, 3 декабря
20:00 Анже – Марсель ТВ: "Футбол 2"
20:00 Бордо – Ним ТВ: "Футбол 1"
20:00 Брест – Страсбур
22:05 Лион – Лилль ТВ: "Футбол 2"
Среда, 4 декабря
20:00 Сент-Этьен – Ницца ТВ: "Футбол 1"
20:00 Тулуза – Монако ТВ: "Футбол 2"
20:00 Дижон – Монпелье
20:00 Амьен – Реймс
20:00 Мец – Ренн
22:05 ПСЖ – Нант ТВ: "Футбол 2"
Трансляции матчей чемпионата Франции смотрите на сайте oll.tv (по подписке)
Турнирное положение в чемпионате Франции
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|14
|11
|0
|3
|30-8
|33
|2
|МАРСЕЛЬ
|15
|8
|4
|3
|20-18
|28
|3
|АНЖЕ
|15
|7
|3
|5
|19-19
|24
|4
|МОНПЕЛЬЕ
|15
|6
|5
|4
|18-12
|23
|5
|БОРДО
|15
|6
|5
|4
|21-17
|23
|6
|НАНТ
|15
|7
|2
|6
|14-14
|23
|7
|ЛИОН
|15
|6
|4
|5
|24-15
|22
|8
|ЛИЛЛЬ
|15
|6
|4
|5
|19-15
|22
|9
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|15
|6
|4
|5
|16-19
|22
|10
|РЕНН
|14
|6
|3
|5
|19-16
|21
|11
|РЕЙМС
|15
|5
|6
|4
|11-8
|21
|12
|НИЦЦА
|15
|6
|2
|7
|20-22
|20
|13
|СТРАСБУР
|15
|5
|3
|7
|16-16
|18
|14
|МОНАКО
|14
|5
|3
|6
|21-24
|18
|15
|БРЕСТ
|15
|4
|6
|5
|16-19
|18
|16
|АМЬЕН
|15
|4
|4
|7
|19-28
|16
|17
|МЕЦ
|15
|3
|6
|6
|13-20
|15
|18
|ДИЖОН
|15
|4
|3
|8
|9-16
|15
|19
|НИМ
|14
|2
|6
|6
|12-18
|12
|20
|ТУЛУЗА
|15
|3
|3
|9
|16-29
|12
Смотрите, как французские клубы играли на прошлой неделе в еврокубках
Зенит (Россия) – Лион (Франция) – 2:0
Лилль (Франция) – Аякс (Голландия) – 0:2
Реал (Мадрид, Испания) – ПСЖ (Франция) – 2:2
Сент-Этьен (Франция) – Гент (Бельгия) – 0:0
Селтик (Шотландия) – Ренн (Франция) – 3:1
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