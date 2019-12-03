Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,96
26,41

Неймар после потопа идет на "канареек": расписание и результаты 16-го тура чемпионата Франции

3 декабря, 17:50

Все - о поединках очередного тура французского чемпионата, играющегося посреди недели

Неймар

Неймар / Фото: AFP

В чемпионате Франции посреди недели, со вторника, 3 декабря, по среду, 4 декабря, проходят матчи 16-го тура. Главное внимание приковано к поединкам лидеров "Анже" – "Марсель" и "ПСЖ" против "канареек" из "Нанта". Ниже – расписание тура с телетрансляциями, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица французской Лиги 1.

Напомним, центральный матч предыдущего тура "Монако" – "ПСЖ" был отменен из-за ливней. Его сыграют уже в следующем году, 15 января.

Читайте также: Моуринью против "бывшей": расписание и результаты 15-го тура чемпионата Англии

Чемпионат Франции по футболу, 16 тур

Вторник, 3 декабря

20:00 Анже – Марсель ТВ: "Футбол 2"

20:00 Бордо – Ним ТВ: "Футбол 1"

20:00 Брест – Страсбур

22:05 Лион – Лилль ТВ: "Футбол 2"

Реклама

Среда, 4 декабря

20:00 Сент-Этьен – Ницца ТВ: "Футбол 1"

20:00 Тулуза – Монако ТВ: "Футбол 2"

20:00 Дижон – Монпелье

20:00 Амьен – Реймс

20:00 Мец – Ренн

В тренде
Расписание сборной Украины на Евро-2020: с кем начинаем борьбу за трофей
Сборная Украины

22:05 ПСЖ – Нант ТВ: "Футбол 2"

Трансляции матчей чемпионата Франции смотрите на сайте oll.tv (по подписке)

Турнирное положение в чемпионате Франции

Реклама

МКлубИВНПМячиОчки
1ПСЖ14110330-833
2МАРСЕЛЬ1584320-1828
3АНЖЕ1573519-1924
4МОНПЕЛЬЕ1565418-1223
5БОРДО1565421-1723
6НАНТ1572614-1423
7ЛИОН1564524-1522
8ЛИЛЛЬ1564519-1522
9СЕНТ-ЭТЬЕН1564516-1922
10РЕНН1463519-1621
11РЕЙМС1556411-821
12НИЦЦА1562720-2220
13СТРАСБУР1553716-1618
14МОНАКО1453621-2418
15БРЕСТ1546516-1918
16АМЬЕН1544719-2816
17МЕЦ1536613-2015
18ДИЖОН154389-1615
19НИМ1426612-1812
20ТУЛУЗА1533916-2912

Смотрите, как французские клубы играли на прошлой неделе в еврокубках

Зенит (Россия) – Лион (Франция) – 2:0

Лилль (Франция) – Аякс (Голландия) – 0:2

Реал (Мадрид, Испания) – ПСЖ (Франция) – 2:2

Сент-Этьен (Франция) – Гент (Бельгия) – 0:0

Селтик (Шотландия) – Ренн (Франция) – 3:1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Марсель чемпионат Франции псж Нант Анже

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мальме" – "Динамо": киевляне проиграли в меньшинстве и осложнили выход в 1/16 Лиги ЕвропыФутбол
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Историческая ничья в Манчестере:
Историческая ничья в Манчестере: "Шахтер" приблизился к выходу в весеннюю часть Лиги чемпионовЛига чемпионов
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020Футбол
"Шахтер" и "Динамо" громят своих соперников: все результаты 15-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...