Неймар после потопа идет на "канареек": расписание и результаты 16-го тура чемпионата Франции

Все - о поединках очередного тура французского чемпионата, играющегося посреди недели

Неймар / Фото: AFP

В чемпионате Франции посреди недели, со вторника, 3 декабря, по среду, 4 декабря, проходят матчи 16-го тура. Главное внимание приковано к поединкам лидеров "Анже" – "Марсель" и "ПСЖ" против "канареек" из "Нанта". Ниже – расписание тура с телетрансляциями, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица французской Лиги 1.

Напомним, центральный матч предыдущего тура "Монако" – "ПСЖ" был отменен из-за ливней. Его сыграют уже в следующем году, 15 января.

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Чемпионат Франции по футболу, 16 тур

Вторник, 3 декабря

20:00 Анже – Марсель ТВ: "Футбол 2"

20:00 Бордо – Ним ТВ: "Футбол 1"

20:00 Брест – Страсбур

22:05 Лион – Лилль ТВ: "Футбол 2"

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Среда, 4 декабря

20:00 Сент-Этьен – Ницца ТВ: "Футбол 1"

20:00 Тулуза – Монако ТВ: "Футбол 2"

20:00 Дижон – Монпелье

20:00 Амьен – Реймс

20:00 Мец – Ренн

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22:05 ПСЖ – Нант ТВ: "Футбол 2"

Трансляции матчей чемпионата Франции смотрите на сайте oll.tv (по подписке)

Турнирное положение в чемпионате Франции

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М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 14 11 0 3 30-8 33 2 МАРСЕЛЬ 15 8 4 3 20-18 28 3 АНЖЕ 15 7 3 5 19-19 24 4 МОНПЕЛЬЕ 15 6 5 4 18-12 23 5 БОРДО 15 6 5 4 21-17 23 6 НАНТ 15 7 2 6 14-14 23 7 ЛИОН 15 6 4 5 24-15 22 8 ЛИЛЛЬ 15 6 4 5 19-15 22 9 СЕНТ-ЭТЬЕН 15 6 4 5 16-19 22 10 РЕНН 14 6 3 5 19-16 21 11 РЕЙМС 15 5 6 4 11-8 21 12 НИЦЦА 15 6 2 7 20-22 20 13 СТРАСБУР 15 5 3 7 16-16 18 14 МОНАКО 14 5 3 6 21-24 18 15 БРЕСТ 15 4 6 5 16-19 18 16 АМЬЕН 15 4 4 7 19-28 16 17 МЕЦ 15 3 6 6 13-20 15 18 ДИЖОН 15 4 3 8 9-16 15 19 НИМ 14 2 6 6 12-18 12 20 ТУЛУЗА 15 3 3 9 16-29 12

Смотрите, как французские клубы играли на прошлой неделе в еврокубках

Зенит (Россия) – Лион (Франция) – 2:0

Лилль (Франция) – Аякс (Голландия) – 0:2

Реал (Мадрид, Испания) – ПСЖ (Франция) – 2:2

Сент-Этьен (Франция) – Гент (Бельгия) – 0:0

Селтик (Шотландия) – Ренн (Франция) – 3:1

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